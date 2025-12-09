FC Nantes : les frères de Will Still vendent la mèche sur leur avenir au club !

Cités pour accompagner leur Will Still sur le banc du FC Nantes en cas de départ prématuré de Luis Castro, Nicolas et Edward ont adopté une position très ferme.

Au FC Nantes, les secousses n’en finissent plus en ce début de semaine. Luis Castro, fragilisé après la défaite contre le RC Lens à La Beaujoire (1-2), devrait pourtant bien être présent sur le banc des Canaris ce vendredi à Angers, puis à Concarneau en Coupe de France le 21 décembre.

Deux matchs couperets, deux finales pour espérer sauver sa peau. Car la direction du FC Nantes, qui s’était activée dès samedi soir après la défaite contre Lens (1-2), avait sérieusement envisagé un changement d’entraîneur. Et un nom s’était imposé : Will Still. L’ancien coach du Stade de Reims et du RC Lens, fraîchement limogé de Southampton, apparaissait comme la piste numéro un de Waldemar Kita. Le profil idéal sur le papier : jeune, moderne, énergique, avec un vécu en Ligue 1 et une réputation d’excellent meneur d’hommes.

Les frères Still pas chauds pour le FC Nantes

Sauf que la piste s’est brusquement glacée. Selon L’Équipe, les deux frères de Still – Edward, actuellement adjoint à Anderlecht, et Nicolas, adjoint à La Gantoise – n’ont absolument pas prévu de quitter leurs postes. Or, Will Still ne travaille jamais sans eux. C’est son mode de fonctionnement, son socle, son identité. Sans Edward et Nicolas, il n’y a pas de projet Still. Et les deux intéressés ont déjà fermé la porte.

Résultat : le dossier, chaud samedi soir, s’est refermé dès le début de semaine. Kita se retrouve sans plan B immédiat, Castro sans successeur désigné… et le FC Nantes sans solution miracle. Le Portugais aura donc, malgré la tempête, deux rencontres décisives pour tenter de retourner la situation. Le FC Nantes espère une réaction. Les supporters attendent un électrochoc. Et Castro, lui, joue sa survie.