FC Nantes : Waldemar Kita fait volte-face, le verdict est tombé pour la vente !

Le projet de cession du FC Nantes à Phenix Capital est officiellement abandonné. Faute de garanties financières suffisantes, Waldemar Kita a mis un terme aux discussions et porte un jugement très sévère sur le candidat à la reprise.

La promesse de vente est devenue caduque

On vous en parlait mercredi : le dossier porté par Paulo Tavares devait prochainement passer devant la DNCG. Mais le feuilleton a connu un revirement majeur en l’espace de quelques heures.

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 22 octobre, le FC Nantes annonce que Waldemar Kita a mis fin à toutes les discussions avec Phenix Capital. Ouvertes le 28 septembre dernier, les négociations exclusives n’ont pas permis de réunir les éléments nécessaires pour finaliser l’opération. La promesse de vente est donc devenue caduque.

Comme le rapporte Morning Foot, la direction nantaise affirme avoir accordé plusieurs délais au candidat à la reprise. Malgré ces demandes répétées, celui-ci n’aurait apporté ni les garanties financières annoncées ni le dossier complet indispensable à un examen par la DNCG.

Waldemar Kita dénonce un projet pas assez solide

Le ton employé par le propriétaire des Canaris ne laisse aucune place à une simple suspension des négociations. Pour Waldemar Kita, le projet de Phenix Capital ne présentait pas les garanties nécessaires pour assurer une reprise saine et pérenne du club.

« Ma priorité a toujours été d’assurer la stabilité et le développement du FC Nantes et de veiller à ses intérêts et à ceux de ses salariés », explique le dirigeant. Il estime qu’il n’était pas envisageable d’exposer les collaborateurs du club à la moindre incertitude. Le communiqué va même jusqu’à qualifier le projet de reprise de « manifestement pas sérieux ».

Le projet de rachat du FC Nantes par Phenix Capital est mort et enterré par Waldemar Kita. Le projet ne présente pas suffisamment de garanties, a déclaré le président nantais. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2113192444862898180

Le FC Nantes reste entre les mains de Kita

Cette décision referme définitivement la piste Phenix Capital, moins d’un mois après l’ouverture des négociations exclusives. Elle ne signifie toutefois pas que Waldemar Kita renonce à vendre le FC Nantes. Le communiqué ne précise simplement pas si d’autres candidats sont déjà susceptibles de se positionner.

Dans l’immédiat, l’homme d’affaires reste donc aux commandes de la maison Jaune et Verte et conserve la maîtrise des orientations sportives et économiques. Une éventuelle réaction de Phenix Capital sera également attendue, le communiqué nantais présentant uniquement la position du vendeur sur l’échec de l’opération.

Après l’espoir suscité par le passage annoncé devant la DNCG, le processus s’arrête ainsi avant même cette étape décisive. Le FC Nantes est de nouveau sur le marché, sans calendrier ni nouvel acquéreur déclaré.