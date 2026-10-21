Si Phenix Sports envisage de présenter son dossier de rachat du FC Nantes la semaine prochaine, la DNCG n’a pas de pouvoir bloquant.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un nouvel épisode. Alors que Phenix Sport Invest espère présenter un dossier complet à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) dans les prochains jours, une question se pose : l’instance financière peut-elle empêcher Waldemar Kita de vendre le club ?

La DNCG peut-elle empêcher la vente du FC Nantes ?

Depuis la signature d’un protocole de vente entre la famille Kita et le groupe conduit par Paulo Tavares, le passage devant la DNCG constitue l’une des étapes majeures du dossier. L’instance doit notamment examiner la solidité financière du repreneur et sa capacité à assurer l’avenir du club. Mais Simon Reungoat, journaliste de Hit West et intervenant du podcast Sans Contrôle, apporte une nuance importante sur les pouvoirs de l’organisme.

« La DNCG ne peut pas interdire la vente du FC Nantes, ce n’est pas possible », explique-t-il. Selon lui, l’instance ne bloque pas directement la signature de la transaction, mais dispose de moyens de pression qui peuvent peser lourdement sur la décision finale du repreneur. Dans son analyse, Reungoat détaille le mécanisme : « La DNCG ne va pas bloquer matériellement la signature de la vente, mais elle dispose de leviers pour dire au futur acquéreur qu’en l’état actuel des choses, elle interdisait de recruter ou de rétrograder. »

Autrement dit, même si la transaction pouvait être signée, le futur propriétaire pourrait se retrouver face à des sanctions sportives ou financières susceptibles de bouleverser son projet. Le journaliste résume la situation ainsi : « C’est donc un pouvoir important mais pas bloquant. » Cette distinction est essentielle. Elle ne signifie pas que Phenix Sport Invest peut reprendre le FC Nantes sans difficulté, mais que l’intervention de la DNCG pourrait surtout rendre l’opération beaucoup moins attractive si les garanties présentées ne sont pas jugées suffisantes.

Phenix Sport Invest doit encore convaincre

Pour Paulo Tavares et ses associés, le principal défi reste donc de présenter un dossier complet, cohérent et suffisamment solide sur le plan financier et juridique. Le groupe doit répondre aux demandes de documents et de garanties formulées dans le cadre de l’examen du projet de rachat du FC Nantes.

Ces derniers jours, le retard pris dans la constitution du dossier a alimenté les interrogations sur la faisabilité de l’opération. Phenix Sport Invest affirme néanmoins travailler à la finalisation des démarches nécessaires. L’objectif annoncé est de présenter un dossier finalisé dans le courant de la semaine prochaine. Cette échéance reste toutefois un objectif et non la confirmation d’un rendez-vous officiel avec la DNCG.

Les propos de Reungoat peuvent sembler rassurants pour les supporters qui espèrent voir Waldemar Kita céder le club. Si la DNCG ne bloque pas directement la signature, la vente ne dépendrait donc pas uniquement d’un feu vert formel de l’instance. Mais il serait prématuré d’en conclure que le rachat du FC Nantes est assuré. Les éventuelles restrictions sportives, les garanties exigées et la capacité du repreneur à financer durablement le FC Nantes restent des éléments déterminants du dossier.