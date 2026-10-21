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ASSE : le FC Nantes à deux doigts d’offrir le nouvel Aubameyang aux Verts ! 

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 07:40
Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne)

Le choc entre l’ASSE et le FC Nantes (samedi, 20h) aurait pu connaître une première belle histoire dans les rangs des Verts.

La régularité d’Augustine Boakye impressionne. Face à Rodez, le milieu offensif de l’ASSE a encore trouvé le chemin des filets (2-0), prolongeant à cinq rencontres consécutives sa série de matches avec au moins un but inscrit. Dijon, Montpellier, Dunkerque, Metz puis Rodez : le numéro 20 a frappé à chaque fois.

Boakye rejoint les grands noms de l’ASSE

Cette performance lui a permis d’inscrire son nom dans une liste prestigieuse. Robert Herbin, Didier Thimothée, Max-Alain Gradel, Mevlut Erding et Wahbi Khazri avaient eux aussi marqué lors de cinq rencontres de championnat consécutives sous le maillot vert. Boakye confirme ainsi son excellente dynamique depuis la reprise. Ses buts ne sont plus des coups isolés : ils témoignent d’une régularité qui fait de lui l’un des joueurs offensifs les plus en vue de l’ASSE en ce début de saison.

Après avoir égalé cette série, Boakye pouvait viser encore plus haut. Le Ghanéen avait l’occasion de rejoindre les joueurs ayant marqué lors de six journées consécutives, parmi lesquels figurent Rachid Mekhloufi, Hervé Revelli, Michel Platini, Roger Milla et Alex. Mais la rencontre disputée sur la pelouse du Red Star, au stade Bauer, n’a pas permis au Stéphanois de prolonger sa série. Malgré la victoire des Verts (1-0), Boakye est resté muet. Son compteur s’arrête donc à cinq matches consécutifs avec un but. La performance reste remarquable, mais le rendez-vous francilien a freiné son ascension dans les livres d’histoire du club.

Aubameyang puis Njo Lea dans le viseur

L’enjeu était pourtant de taille. En marquant contre le Red Star, Boakye aurait pu se rapprocher de Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait réussi à trouver le chemin des filets lors de sept matches consécutifs avec l’ASSE. Le Ghanéen aurait pu atteindre ce total devant le FC Nantes, samedi à Geoffroy-Guichard (20h) mais le Red Star en a décidé autrement. Au-delà de l’ancien attaquant stéphanois, un autre nom représente un objectif encore plus impressionnant : Eugène Njo Lea. Le Camerounais détient la référence évoquée dans cette série historique avec onze rencontres consécutives en championnat en ayant marqué. Un cap qui reste très éloigné, mais qui illustre l’ampleur de l’exploit que Boakye aurait pu poursuivre. S’il prolonge, il aura plus de latitude pour le faire…

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