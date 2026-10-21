Phenix Sport Invest espère rendre un dossier DNCG finalisé et complet dans le courant de la semaine prochaine pour la vente du FC Nantes.

Waldemar Kita et Phenix Sport Invest ont signé un protocole d’accord à la fin du mois de septembre, ouvrant la voie à un possible changement de propriétaire au FC Nantes. Sauf que depuis cette annonce, le processus n’avance pas aussi rapidement qu’espéré.

Phenix Sport Invest vise la semaine prochaine

Le camp de Paulo Tavares devait initialement transmettre les documents nécessaires à la DNCG autour du 14 octobre. Cette échéance n’a pas été tenue et le dossier n’est toujours pas considéré comme complet. Le calendrier initial, qui laissait entrevoir une possible transition entre novembre et décembre, se retrouve donc fragilisé au FC Nantes. Pour autant, le retard ne signifie pas que la vente est définitivement abandonnée. Le processus reste ouvert, mais les investisseurs doivent désormais accélérer pour espérer avancer.

Selon le podcast Sans Contrôle, Phenix Sport Invest espère finaliser son dossier et le transmettre à la DNCG dans le courant de la semaine prochaine. Il s’agit pour l’instant d’un objectif annoncé, et non d’une date officiellement confirmée par l’instance financière. Cette étape sera déterminante.

Tant que les documents ne sont pas réunis, la DNCG ne peut pas examiner complètement le projet de reprise ni organiser dans de bonnes conditions la suite de la procédure. Le groupe conduit par Paulo Tavares doit donc transformer ses intentions en garanties concrètes. Pour les supporters nantais, qui attendent depuis longtemps un changement de propriétaire, cette nouvelle échéance constitue un rendez-vous à surveiller de près.

La DNCG réclame des garanties financières importantes

Le dossier ne se résume pas à une simple formalité administrative. Selon les informations publiées ces dernières semaines, la DNCG réclame notamment une garantie de 25 millions d’euros bloqués sur un compte bancaire, ainsi que des justificatifs concernant l’origine des fonds, la composition de l’actionnariat et le financement du club sur les trois prochaines années.

Ces exigences visent à s’assurer que le futur propriétaire pourra assumer les besoins financiers du FC Nantes. Le club doit notamment faire face à un déficit structurel, ce qui rend la solidité du projet particulièrement importante.

Pour Phenix Sport Invest, l’enjeu est donc de démontrer que les moyens annoncés sont réellement disponibles et que le plan présenté permettra d’assurer la stabilité des Canaris. Malgré la signature du protocole, la situation n’a pas changé officiellement : Waldemar Kita demeure le propriétaire du FC Nantes.