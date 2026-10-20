FC Nantes : Nouveau coup de sang des Kita avant l’ASSE !

Déjà impatients devant la lenteur du processus de vente du FC Nantes, Waldemar et Franck Kita ont très mal vécu la défaite à domicile contre Dunkerque (2-3). Leur colère ajoute un nouvel épisode à la période agitée traversée par les Canaris avant le déplacement chez le leader stéphanois.

Franck Kita explose à la pause

La défaite concédée samedi face à Dunkerque a laissé des traces à la Jonelière. Présents dans les tribunes, Waldemar et Franck Kita n’ont pas goûté la prestation des hommes de Grégory Poirier, menés 2-1 à la pause malgré l’ouverture du score nantaise.

Selon Ouest-France, cité dans ce point sur la pression entourant le club, le directeur général délégué du FC Nantes a affiché une énorme colère à la mi-temps. Son père a, lui aussi, manifesté son mécontentement après le coup de sifflet final et cette défaite 3-2.

Les chiffres expliquent cette nervosité. Après neuf journées, le FC Nantes occupe la 14e place de Ligue 2 avec seulement huit points, pour deux victoires, deux nuls et cinq défaites. Les Canaris ne possèdent qu’une longueur d’avance sur Clermont, barragiste, et Rodez, premier relégable. Avec 16 buts encaissés, leur défense inquiète également.

Le rachat tarde toujours à avancer

Cette colère sportive intervient alors que l’avenir institutionnel du club reste suspendu au projet de rachat porté par Paulo Tavares. On vous en parlait récemment : les délais réclamés par la DNCG et l’absence de dépôt du dossier complet faisaient déjà grincer des dents dans l’entourage de la famille Kita.

Le compromis de vente signé le 1er octobre avec Phenix Sport Invest a ouvert une période de négociations exclusives, sans garantir encore le transfert de propriété. La société du candidat acquéreur assure être « pleinement mobilisée sur la finalisation des démarches juridiques et administratives liées au projet d’acquisition du FC Nantes ».

La DNCG attend notamment des documents complémentaires, dont un rapport d’enquête de moralité indépendante sur le repreneur. En interne, le comité social et économique a par ailleurs rendu un avis défavorable au projet, exprimant ses « plus vives inquiétudes » ainsi que des « doutes sur la fiabilité et viabilité des repreneurs ».

Geoffroy-Guichard pour calmer la tension

Dans ce climat pesant, Nantes se déplace samedi 24 octobre sur la pelouse de l’ASSE. Le contraste est saisissant : les Verts sont leaders avec 22 points, soit quatorze de plus que les Canaris, et restent sur une victoire au Red Star (1-0).

Un résultat positif à Geoffroy-Guichard offrirait une respiration bienvenue à Grégory Poirier et à son groupe. Une nouvelle contre-performance renforcerait au contraire la pression sur un FC Nantes fragilisé sur le terrain, tandis que les Kita restent aux commandes dans l’attente d’avancées concrètes sur la vente.