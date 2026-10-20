Waldemar et Franck Kita commencent à sérieusement s’impatienter devant la lenteur du processus de vente du FC Nantes.

Le FC Nantes n’a toujours pas changé de propriétaire. Pourtant, le 29 septembre, un protocole de vente a bien été signé entre la famille Kita et Phenix Sports Invest, le groupe d’investisseurs dirigé par Paulo Tavares. Mais cette étape ne suffit pas à finaliser l’opération : le dossier doit encore être examiné par la DNCG, qui dispose désormais d’un pouvoir de validation sur ce type de rachat. Et les démarches prennent plus de temps que prévu.

Les Kita commencent à perdre patience au FC Nantes

Emmanuel Merceron a résumé la situation sur les réseaux sociaux, en soulignant la difficulté de savoir si ces délais sont exceptionnels ou s’ils correspondent désormais aux nouvelles procédures de rachat : « Avec ce nouveau process DNCG, compliqué de savoir si ça patauge ou si c’est la nouvelle norme de rachat de club. En tout cas c’est long, et donc les Kita s’impatientent aussi visiblement. » Le commentaire de l’insider nantais rejoint les informations publiées ces derniers jours sur le dossier. Selon Ouest-France, les dirigeants nantais commencent effectivement à trouver le processus particulièrement long. Mais à ce stade, rien ne permet de conclure que les Kita envisagent de rompre l’accord.

Le principal obstacle reste le dossier financier présenté par Phenix Sports Invest. La DNCG demande notamment une garantie de 25 millions d’euros bloqués sur un compte, des justificatifs sur l’origine des fonds, le détail de l’actionnariat ainsi qu’un plan de financement sur trois ans. Un rapport indépendant portant sur les repreneurs fait également partie des pièces exigées. Tant que l’ensemble des documents n’aura pas été transmis et examiné, aucune audition ne pourra être organisée. Le calendrier initial a donc déjà glissé. Le dossier devait être remis le 14 octobre, mais, au 18 octobre, de nombreuses pièces manquaient encore et aucune date de présentation devant la DNCG n’était fixée.

Tavares doit encore convaincre la DNCG

Paulo Tavares et ses associés assurent travailler sur les démarches administratives et juridiques nécessaires à la finalisation du projet. Leur objectif est de présenter un dossier complet plutôt que de précipiter une audition qui pourrait compromettre la reprise. Mais ces délais entretiennent forcément les interrogations autour de la solidité financière du projet. Le comité social et économique du FC Nantes a d’ailleurs rendu un avis défavorable à l’unanimité, exprimant ses inquiétudes concernant la fiabilité du projet et l’avenir des salariés.

Cet avis reste consultatif, mais il constitue un obstacle supplémentaire pour les repreneurs. En attendant le feu vert de la DNCG, Waldemar et Franck Kita restent donc aux commandes du FC Nantes. Les deux hommes étaient encore présents à la Beaujoire samedi lors de la défaite contre Dunkerque (2-3), un résultat qui a encore assombri le contexte sportif autour du club.