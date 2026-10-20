En raison des manifestations en France, un déplacement des supporters du FC Nantes à Saint-Étienne serait déjà fortement compromis.

Le FC Nantes pourrait être privé de son meilleur atout contre l’ASSE. Le déplacement à Saint-Étienne, programmé ce samedi 24 à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard, s’annonce particulièrement attendu. Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est désormais la présence des supporters nantais qui suscite des inquiétudes.

Une interdiction des supporters du FC Nantes déjà redoutée

Les manifestations en France pourraient compliquer l’organisation de certains déplacements de supporters. Dans ce contexte, plusieurs fans du FC Nantes craignent que les autorités décident d’interdire leur venue dans le Forez. Maxence Jamin, consultant pour TéléNantes, a exprimé son inquiétude sur les réseaux sociaux : « Vous la sentez venir, l’interdiction de déplacement à Sainté pour les Nantais, sous prétexte du manque de forces de l’ordre à cause des manifestations ? Ça fait des années qu’on nous la fait à l’envers. »

Le message traduit la méfiance d’une partie des supporters, qui redoutent de voir leur déplacement compromis pour des raisons de sécurité. Un autre supporter du FC Nantes estime même que le problème pourrait dépasser le contexte actuel des manifestations : « Même sans les manifestations. C’est prévu d’avance pas besoin de cette excuse (qui serait normale en soit). »

Cette réaction témoigne d’un sentiment de défiance envers les décisions susceptibles d’être prises concernant les déplacements de supporters. Pour une partie des fans, une éventuelle interdiction serait perçue comme une nouvelle restriction de leur liberté de suivre leur équipe à l’extérieur. Le sujet est d’autant plus sensible que les déplacements à Saint-Étienne peuvent représenter un rendez-vous important pour les supporters nantais, compte tenu de l’histoire des deux clubs et de l’ambiance attendue à Geoffroy-Guichard.

ASSE-Nantes sous surveillance ?

Les autorités peuvent prendre des mesures d’encadrement ou d’interdiction lorsqu’elles estiment qu’une rencontre présente des risques sérieux pour l’ordre public. De telles décisions ont déjà été prises pour certains déplacements de supporters en Ligue 2, notamment à l’occasion de rencontres de l’ASSE.

Pour autant, cela ne signifie pas qu’une interdiction sera automatiquement prononcée pour le déplacement des Nantais. Les éventuelles restrictions dépendront des décisions des autorités compétentes et des conditions de sécurité retenues pour cette rencontre.

Si une interdiction était finalement décidée, le FC Nantes devrait donc se préparer à jouer sans le soutien de ses supporters visiteurs. Pour les Canaris, ce serait une mauvaise nouvelle supplémentaire dans un contexte où chaque point compte. Pour les fans, ce serait surtout une nouvelle source de frustration.