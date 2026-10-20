En plein processus de vente du FC Nantes, Pierre Aristouy se refait une petite santé loin des Canaris.

Le FC Nantes est à un tournant de son histoire. La famille Kita a signé un protocole de vente avec Phenix Sports Invest, le groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares. Mais le changement de propriétaire n’est pas encore acté : le dossier doit toujours franchir plusieurs étapes, notamment auprès de la DNCG.

Aristouy retrouve le sourire loin du FC Nantes

Dans ce contexte, un ancien visage du club se rappelle au bon souvenir des supporters : Pierre Aristouy.L’ancien entraîneur du FC Nantes connaît un début de saison encourageant à la tête de l’USSA Vertou. Le club de Loire-Atlantique a notamment remporté son match contre l’AS Panazol Football sur le score de 2-0. Vertou s’est ainsi installé dans le haut du groupe B de National 2, avec l’ambition de poursuivre sur cette lancée. Pour Aristouy, cette dynamique constitue une occasion de relancer son parcours loin de la pression qui accompagne le FC Nantes.

Le parcours de Pierre Aristouy reste un sujet sensible chez une partie des supporters nantais. Passé par la formation du club, il avait ensuite dirigé l’équipe première avant de quitter ses fonctions en novembre 2023. Son retour à la tête d’une équipe ambitieuse, même à un autre niveau, peut donc raviver certains débats sur la gestion sportive du FC Nantes. Ses résultats à Vertou alimentent notamment l’idée que ses principes de jeu peuvent trouver leur place dans différents contextes.

Le rachat du FC Nantes toujours en suspens

Pendant ce temps, le dossier de vente continue de tenir les supporters du FC Nantes en haleine. Le protocole signé avec Phenix Sports Invest représente une étape importante, mais il ne signifie pas que le club a déjà changé de propriétaire. La DNCG doit encore examiner les garanties financières et les documents nécessaires à la validation de l’opération.

Cette incertitude intervient alors que le FC Nantes doit également redresser sa situation sportive en Ligue 2. L’avenir du club dépend donc de plusieurs enjeux : la réussite du projet de reprise, la stabilité de l’organisation et les résultats de l’équipe première.