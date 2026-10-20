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ASSE : les Verts vont prendre la foudre face au FC Nantes, c’est un Canari qui le dit

Par William Tertrin - 20 Oct 2026, 06:00

Malgré sa défaite contre Dunkerque, le FC Nantes croit en ses chances avant d’affronter l’ASSE : Fabien Centonze prévient que les Canaris savent hausser leur niveau face aux grosses équipes.

L’ASSE est prévenue. Battu à domicile par Dunkerque (2-3), le FC Nantes veut rebondir dès son prochain déplacement à Geoffroy-Guichard. Et malgré la mauvaise passe des Canaris, Fabien Centonze affiche une confiance qui pourrait donner quelques sueurs froides aux supporters stéphanois.

Centonze croit à l’exploit des Canaris

Le FC Nantes traverse une période compliquée. Après avoir concédé une nouvelle défaite face à Dunkerque, les hommes de Grégory Poirier doivent rapidement réagir. Leur prochain rendez-vous s’annonce particulièrement corsé, avec un déplacement dans le Chaudron pour défier l’ASSE, samedi à 20 heures, lors de la 10e journée de Ligue 2.

Pourtant, Fabien Centonze refuse de baisser les bras. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le piston droit nantais rappelle que son équipe possède les moyens de rivaliser avec les meilleures formations du championnat. « On est capable de gagner contre n’importe quelle équipe », affirme-t-il, tout en reconnaissant que Nantes peut également passer à côté de certains rendez-vous.

« Face aux grosses équipes, on se met tout de suite au niveau »

Le discours de Fabien Centonze a de quoi interpeller les supporters de l’ASSE. Le joueur nantais estime que son équipe est capable d’élever son niveau de jeu lorsqu’elle affronte des adversaires de premier plan.

« Face à de grosses équipes, on se met tout de suite au niveau, en élevant d’un cran le niveau de concentration », explique-t-il à Ouest-France. Le défenseur va même plus loin en assurant que les prestations nantaises sont souvent convaincantes dans ce type de confrontation, même lorsque les résultats ne suivent pas.

Son objectif est désormais limpide : repartir de Saint-Étienne avec les trois points. « J’espère qu’on pourra le faire à Saint-Étienne et rentrer avec les trois points », lance-t-il.

Les Verts sont prévenus, mais Nantes doit d’abord se relever

Les Canaris devront donc afficher davantage de constance pour espérer faire tomber les Verts dans leur antre. De son côté, l’ASSE devra se méfier d’un adversaire qui, malgré ses difficultés, entend jouer crânement sa chance.

Le rendez-vous de samedi promet ainsi une opposition intéressante entre des Stéphanois qui voudront défendre leurs ambitions et des Nantais déterminés à faire oublier leur dernier revers. Reste à savoir si les hommes de Grégory Poirier réussiront à joindre les actes aux paroles de Fabien Centonze.

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