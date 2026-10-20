Les bonnes nouvelles s’enchaînent du côté de l’ASSE avant la réception du FC Nantes (samedi, 20h) à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE a retrouvé le sourire. Après son succès contre Rodez, les hommes d’Ian Cathro ont enchaîné samedi sur la pelouse du Red Star (1-0), grâce à une nouvelle réalisation d’Irvin Cardona.

Cardona rejoint Davitashvili dans l’histoire de l’ASSE

Les Verts ont ainsi signé une deuxième victoire consécutive et mis fin à la série de quatre succès des Audoniens. Un résultat précieux avant la réception du FC Nantes, programmée samedi à 20h dans un Chaudron qui s’annonce bouillant. Et Irvin Cardona continue de marquer les esprits. En inscrivant son cinquième but de la saison face au Red Star, l’attaquant des Verts a rejoint Zuriko Davitashvili au classement historique des buteurs stéphanois du XXIe siècle, avec 27 réalisations sous le maillot vert. Une performance qui confirme son importance dans le dispositif de Cathro. Cardona s’est une nouvelle fois montré décisif, avec une finition pleine de sang-froid sur une ouverture de Jakob Breum.

À 29 ans, l’attaquant maltais poursuit ainsi son ascension dans l’histoire récente du club. Il se rapproche progressivement de plusieurs anciens Verts qui ont marqué les supporters par leur efficacité offensive. Cette régularité représente une excellente nouvelle pour l’ASSE, qui s’appuie notamment sur Cardona pour faire la différence dans les moments importants. Tout n’est cependant pas totalement rassurant concernant l’attaquant.

Cardona a quitté ses partenaires dès la 52e minute contre le Red Star. Ian Cathro a expliqué après la rencontre que son joueur commençait à ressentir de la fatigue. « C’est qu’il commençait à ressentir un peu de fatigue. On aurait peut-être dû le faire à la mi-temps », a précisé l’entraîneur stéphanois. Le staff de l’ASSE a donc préféré ne pas prendre de risques. À quelques jours du choc contre le FC Nantes, la récupération de Cardona sera à suivre de près. Sa sortie ne signifie pas qu’il est blessé, mais elle rappelle que la gestion physique sera importante dans cette période de la saison.

Cathro plébiscité par le peuple vert

L’autre bonne nouvelle concerne directement Ian Cathro. Malgré les interrogations qui accompagnent chaque début de saison, l’entraîneur écossais semble avoir convaincu une grande partie des supporters stéphanois. Un sondage publié par But! posait la question suivante : « Ian Cathro est-il le coach idéal pour les Verts ? » Les résultats sont particulièrement nets : 91 % des participants ont répondu oui, contre seulement 9 % de non.

Ce chiffre témoigne de la confiance dont bénéficie actuellement le technicien auprès des supporters ayant participé au vote. Il ne constitue évidemment pas un sondage représentatif de l’ensemble du peuple vert, mais il traduit un soutien très marqué. Les deux victoires consécutives ont forcément contribué à renforcer cette dynamique positive.

L’ASSE doit désormais confirmer cette embellie face au FC Nantes. Après avoir retrouvé de l’efficacité et de la solidité, les Verts auront l’occasion de poursuivre leur remontée au classement devant leur public. La rencontre sera également l’occasion de mesurer la capacité de Cathro à maintenir cette dynamique sur la durée. Les signaux sont encourageants à Saint-Étienne.