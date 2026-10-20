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ASSE : avant Nantes, ça pousse fort derrière les Verts ! 

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 07:40
Zoumana Camara (MHSC)

Si l’ASSE conserve sa place de leader de Ligue 2, le Montpellier HSC pousse fort derrière les Verts au classement.

L’ASSE reste solidement installée au sommet de la Ligue 2. Avec 22 points après neuf journées, les Verts disposent toujours d’une avance confortable sur leurs poursuivants.

L’ASSE garde la main mais Montpellier revient fort

Mais derrière, Montpellier accélère et commence à afficher des ambitions de plus en plus sérieuses. Le large succès obtenu sur la pelouse de Rodez illustre parfaitement cette montée en puissance.Les Héraultais ont d’abord dû patienter pour trouver la faille face aux Ruthénois. La première période s’est achevée sans but, mais le MHSC a changé de rythme au retour des vestiaires. Nicolas Pays a ouvert le score à la 55e minute, avant que Laciné Megnan-Pavé ne double la mise quatre minutes plus tard. Daryll Benlahlou a ensuite scellé le succès montpelliérain à la 76e minute.

Résultat : une victoire nette, 3-0, qui permet à Montpellier de réaliser une excellente opération au classement. Le club compte désormais 18 points, soit quatre de moins que l’ASSE. Malgré cette pression, l’ASSE conserve une avance intéressante. Les hommes d’Ian Cathro totalisent 22 points, avec sept victoires, un match nul et une seule défaite en neuf journées. Leur différence de buts de +14 témoigne également de leur solidité depuis le début de la saison. Montpellier reste donc à distance, mais le championnat est encore long. Les Stéphanois ne peuvent toutefois pas se permettre de relâcher leurs efforts. Chaque faux pas pourrait permettre au MHSC de réduire davantage l’écart et de remettre la pression sur le leader.

Nantes, un choc à ne pas manquer

Le prochain rendez-vous de l’ASSE se profile justement face au FC Nantes, le samedi 24 octobre à 20h. Cette rencontre aura une importance particulière pour les Verts, qui chercheront à conserver leur avance au sommet du classement. Un résultat positif leur permettrait de poursuivre leur dynamique et de maintenir Montpellier à distance. La victoire de Montpellier rappelle surtout que rien n’est acquis dans cette course à la montée.

L’ASSE possède une avance de quatre points, mais son statut de leader impose une exigence permanente. Les concurrents restent à l’affût et le MHSC vient de montrer qu’il avait les moyens d’enchaîner les bons résultats. Pour Ian Cathro, l’objectif sera donc de maintenir son groupe concentré et de ne pas se laisser distraire par les performances des autres prétendants. Avant Nantes, le message est clair : les Verts sont toujours en tête, mais Montpellier ne compte pas leur faciliter la tâche.

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