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OL : le PSG a déjà fait dégoupiller les Lyonnais ! 

Par Bastien Aubert - 23 Oct 2026, 11:40
Paulo Fonseca (OL)

L’humiliation vécue par l’OL à Hoffeinheim jeudi en Ligue Europa (0-3) doit beaucoup au PSG, prochain adversaire des Gones en Ligue 1.

Paulo Fonseca avait décidé de remanier le onze de l’OL à Hoffenheim, avec un objectif en tête : préserver certains joueurs avant le choc contre le PSG en Ligue 1. Avec une lourde défaite dans la besace (0-3), force est de constater que cette stratégie n’a pas produit les effets espérés.

Fonseca assume ses choix

Face à une formation allemande plus agressive et plus intense, l’OL a subi les événements du début à la fin et aurait même pu encaisser davantage de buts. Après la rencontre, l’entraîneur portugais a expliqué sa volonté de gérer les temps de jeu avant un rendez-vous particulièrement exigeant contre le PSG. Felix Bacher et Tanner Tessmann, notamment, ne devaient disputer que 45 minutes afin d’être disponibles pour le prochain match.

« On ne peut pas jouer tous les matches avec les mêmes joueurs, a rappelé Fonseca, qui estime avoir anticipé les difficultés rencontrées en Allemagne. Peut-être que mon message n’est pas passé. J’avais prévenu qu’on aurait ce type de match, mais je n’ai pas été bien compris. C’est vrai qu’on avait une planification. Felix (Bacher) et Tanner (Tessmann) ne devaient jouer que quarante-cinq minutes car on aura un match très difficile face au PSG et je devais penser à ça.  »

Le technicien de l’OL n’a toutefois pas cherché à minimiser la responsabilité de son équipe. Il a notamment insisté sur le manque d’agressivité affiché dans les duels et sur la passivité défensive des siens. « La différence, c’est qu’ils ont fait 20 fautes et nous 6. La différence, c’est qu’ils ont gagné tous les duels. On a été très passifs défensivement », a-t-il regretté. Pour Fonseca, la défaite s’explique donc autant par les choix de composition que par l’attitude affichée sur le terrain. Face à une équipe d’Hoffenheim plus physique, le jeune groupe lyonnais n’a pas réussi à rivaliser.

Le PSG déjà dans toutes les têtes à Lyon ?

La préparation du match contre le PSG a clairement influencé la gestion de l’effectif lyonnais. En limitant le temps de jeu de certains éléments, Fonseca a voulu éviter d’aborder ce choc de Ligue 1 avec des joueurs trop sollicités. Mais cette anticipation a eu un coût immédiat en Europe.

Le pari est désormais délicat : l’OL doit digérer cette lourde défaite tout en se remobilisant rapidement pour affronter le PSG. Le staff devra notamment évaluer l’état physique et mental de ses joueurs après une prestation aussi décevante. Cette rencontre face à Hoffenheim rappelle surtout les risques liés à une rotation importante contre un adversaire capable d’imposer un gros défi physique.

Si Fonseca voulait préserver ses forces pour le championnat, il a aussi vu son équipe perdre en cohésion et en intensité. La défaite 3-0 ne condamne pas à elle seule les ambitions lyonnaises, mais elle met en évidence des fragilités que le PSG pourrait chercher à exploiter. Pour espérer rivaliser avec le club parisien, les Gones devront afficher un tout autre visage, notamment dans l’engagement défensif et les duels.

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