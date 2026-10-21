PSG, OM, OL, RC Lens, Stade Rennais : toute la 8e journée de Ligue 1 reportée ?

Alors que le choc entre le PSG et l’OL pourrait être reporté, c’est désormais l’ensemble de la huitième journée de Ligue 1 qui serait menacé.

La huitième journée de Ligue 1 pourrait connaître un véritable bouleversement ! Alors que le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, initialement programmé ce dimanche (20h45) au Parc des Princes, pourrait être reporté au lundi 26 octobre à la demande de la préfecture de police de Paris, les inquiétudes concernent désormais l’ensemble du championnat. En raison des manifestations annoncées ce week-end dans plusieurs villes françaises et de la mobilisation importante des forces de l’ordre, les autorités étudieraient plusieurs scénarios avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). Et celui d’un report généralisé ne serait pas exclu.

Toute la huitième journée de Ligue 1 pourrait être reportée !

Selon les informations de La Source Parisienne, le report de PSG – OL pourrait ainsi ne pas être un cas isolé. Nos confrères affirment que des discussions seraient actuellement en cours entre les autorités et la LFP concernant un éventuel report de l’intégralité de la huitième journée de Ligue 1. Une hypothèse qui, si elle venait à se confirmer, constituerait un véritable casse-tête pour le calendrier du championnat, notamment pour les clubs engagés dans les compétitions européennes. Pour rappel, la rencontre entre Toulouse et Troyes a déjà été décalée du samedi 24 au dimanche 25 octobre (17h15), tandis que le match de Ligue 2 entre Montpellier et le Red Star a été reprogrammé au lundi 26 octobre. Pour l’heure, aucune décision officielle concernant un report général de la journée n’a été annoncée.

Si cette hypothèse venait à se concrétiser, les neuf rencontres de cette huitième journée pourraient être concernées : Brest – Nice, prévu vendredi (20h45), RC Lens – Paris FC, programmé samedi (20h45), Monaco – LOSC, prévu dimanche (15h), mais également les cinq affiches du multiplex dominical (17h15), à savoir Stade Rennais – Strasbourg, OM – Le Havre, Auxerre – Le Mans, Angers – Lorient et Toulouse – Troyes. Sans oublier le choc PSG – OL, programmé dimanche (20h45). Un éventuel report de toutes ces rencontres obligerait la LFP à revoir une partie de son calendrier dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir si les discussions aboutiront à des reports ciblés ou à une décision beaucoup plus radicale concernant l’ensemble de cette huitième journée de Ligue 1.