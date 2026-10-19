OL : coup dur pour le retour de Sage, c’est signé Fonseca !

Alors que l’OL a ouvert les discussions pour prolonger Paulo Fonseca, l’avenir du Portugais pourrait compliquer les espoirs d’un retour de Pierre Sage, actuellement sous pression à Crystal Palace.

L’avenir de Paulo Fonseca est au cœur des discussions à l’OL. Interrogé dans l’émission LiveClub sur France TV Sport, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a confirmé que les échanges se poursuivaient avec l’entraîneur portugais et son agent, sans qu’un accord soit encore annoncé.

« On est en train de discuter avec son agent, avec Paulo. Pour le moment, ce n’est pas qu’une question financière. C’est aussi que tout se mette en place au bon moment », a expliqué le dirigeant lyonnais.

Fonseca, une prolongation loin d’être bouclée

Arrivé sur le banc de l’OL en janvier 2025, Paulo Fonseca est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027. La direction lyonnaise souhaite construire dans la continuité, mais les négociations doivent encore aboutir.

Dans ce contexte, le dossier reste ouvert. Si les deux parties parviennent à trouver un terrain d’entente, Lyon pourrait sécuriser son entraîneur pour les prochaines saisons. Mais tant que rien n’est signé, les interrogations sur l’avenir du banc lyonnais peuvent subsister.

Pierre Sage, une piste potentielle fragilisée ?

Le nom de Pierre Sage pourrait-il revenir dans les discussions autour de l’OL ? L’ancien entraîneur lyonnais dirige désormais Crystal Palace, où sa situation s’est compliquée après une lourde défaite contre Brighton (5-0). Selon The Guardian, son avenir fait l’objet d’une surveillance accrue, même si les dirigeants anglais ont décidé de lui laisser du temps pour redresser la situation.

Sage conserve par ailleurs un lien particulier avec Lyon. Avant de retrouver le Groupama Stadium avec Palace en Ligue Europa, il avait confié à Eurosport : « Il y aura sûrement une autre vie à Lyon, un jour. » Une déclaration qui entretient l’idée d’un possible retour, un jour.

L’OL veut-il tourner définitivement la page ?

Pour l’heure, aucun élément ne permet d’affirmer que l’Olympique lyonnais envisage officiellement de faire revenir Pierre Sage. La priorité semble plutôt être de clarifier la situation de Paulo Fonseca et de poursuivre le projet engagé avec le technicien portugais.

Une prolongation de Fonseca réduirait mécaniquement les possibilités d’un retour rapide de Sage, tandis qu’un départ de ce dernier de Crystal Palace pourrait alimenter les spéculations. Mais entre les négociations en cours à Lyon et les incertitudes en Angleterre, un retour de Pierre Sage à l’OL reste, à ce stade, une hypothèse…