PSG Mercato : c’est confirmé pour une piste XXL à 90 millions d’euros !

L’agent de Nico Williams a confirmé l’intérêt du PSG pour l’ailier espagnol, également convoité par le Barça, le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool, avant sa prolongation à l’Athletic Bilbao jusqu’en 2035.

Le PSG a bien fait partie des prétendants à Nico Williams. Dans un entretien accordé au podcast espagnol Los Fulanos, son agent, Félix Tainta, a révélé que plusieurs grands clubs européens souhaitaient recruter l’international espagnol, champion d’Europe 2024 avec la Roja.

« Tout le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool… Trouver un joueur qui dit non à toutes ces équipes, ce n’est pas facile », a expliqué le représentant, cité par plusieurs médias espagnols et français. Une déclaration qui confirme l’intérêt parisien pour un joueur particulièrement courtisé sur le marché des transferts.

Nico Williams a finalement dit non aux grands clubs

Malgré l’intérêt de ces cadors européens, Nico Williams a choisi de poursuivre son aventure au Pays basque. Si l’ailier envisageait un départ, les discussions avec le FC Barcelone ont notamment buté sur l’absence de garanties concernant son inscription et son temps de jeu.

Félix Tainta a expliqué qu’il ne voulait pas prendre le risque de voir son joueur privé de compétition, alors qu’une Coupe du monde se profilait. Le projet barcelonais n’offrant pas suffisamment de garanties à ses yeux, la piste a finalement été abandonnée

Un contrat jusqu’en 2035 avec l’Athletic Bilbao

Le 4 juillet 2025, l’Athletic Club a officialisé la prolongation de Nico Williams jusqu’au 30 juin 2035. Cet accord a également entraîné une hausse de plus de 50 % de sa clause libératoire, estimée désormais à 90 millions d’euros.

Pour le PSG, cette révélation confirme donc un intérêt concret pour l’ailier espagnol, qui n’a finalement pas abouti. Sous contrat à long terme à Bilbao, Nico Williams reste avant tout un joueur de l’Athletic, qui a choisi la stabilité malgré les sollicitations des plus grands clubs européens.