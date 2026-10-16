PSG Mercato : c’est confirmé pour une piste XXL à 90 millions d’euros !

L’agent de Nico Williams a confirmé l’intérêt du PSG pour l’ailier espagnol, également convoité par le Barça, le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool, avant sa prolongation à l’Athletic Bilbao jusqu’en 2035.
Le PSG a bien fait partie des prétendants à Nico Williams. Dans un entretien accordé au podcast espagnol Los Fulanos, son agent, Félix Tainta, a révélé que plusieurs grands clubs européens souhaitaient recruter l’international espagnol, champion d’Europe 2024 avec la Roja.
« Tout le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool… Trouver un joueur qui dit non à toutes ces équipes, ce n’est pas facile », a expliqué le représentant, cité par plusieurs médias espagnols et français. Une déclaration qui confirme l’intérêt parisien pour un joueur particulièrement courtisé sur le marché des transferts.
Nico Williams a finalement dit non aux grands clubs
Malgré l’intérêt de ces cadors européens, Nico Williams a choisi de poursuivre son aventure au Pays basque. Si l’ailier envisageait un départ, les discussions avec le FC Barcelone ont notamment buté sur l’absence de garanties concernant son inscription et son temps de jeu.
Félix Tainta a expliqué qu’il ne voulait pas prendre le risque de voir son joueur privé de compétition, alors qu’une Coupe du monde se profilait. Le projet barcelonais n’offrant pas suffisamment de garanties à ses yeux, la piste a finalement été abandonnée
Un contrat jusqu’en 2035 avec l’Athletic Bilbao
Le 4 juillet 2025, l’Athletic Club a officialisé la prolongation de Nico Williams jusqu’au 30 juin 2035. Cet accord a également entraîné une hausse de plus de 50 % de sa clause libératoire, estimée désormais à 90 millions d’euros.
Pour le PSG, cette révélation confirme donc un intérêt concret pour l’ailier espagnol, qui n’a finalement pas abouti. Sous contrat à long terme à Bilbao, Nico Williams reste avant tout un joueur de l’Athletic, qui a choisi la stabilité malgré les sollicitations des plus grands clubs européens.
🔴 𝗟’𝗔𝗚𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗦 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗟𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗩𝗢𝗨𝗟𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗥 ! 👀❤️💙🗣️ « Tout le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool… 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗜 𝗗𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘𝗦 𝗖𝗘𝗦 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗦, 𝗖𝗘 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗜𝗟𝗘. » 😳Il a finalement choisi de poursuivre son aventure avec l’Athletic Bilbao, où il est sous contrat jusqu’en 2035.— Vibes Foot (@VibesFoot) October 16, 2026