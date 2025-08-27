Revue de presse espagnole : Fermin Lopez (FC Barcelone) opte pour Chelsea ! 

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 27 août 2025. Au menu du jour : les négociations entre Chelsea et le FC Barcelone pour Fermin Lopez et la nouvelle hiérarchie au Real Madrid.

SPORT : « Grosse offre pour Fermin »

Sport confirme que Chelsea prépare une offre de 58 millions d’euros pour recruter Fermin Lopez avant la fin du mercato estival. Si le FC Barcelone ne compte pas s’en séparer, le milieu de terrain blaugrana ne serait pas insensible à l’idée d’évoluer chez les Blues.

MUNDO DEPORTIVO : « Chelsea va sur Fermin »

Le possible départ de Lopez à Chelsea fait les choux gras de la presse catalane, qui craint vraiment que l’opération n’aille à son terme malgré la large désapprobation des supporters en ce sens. Le joueur a 48 heures pour décider de son avenir.

AS : « Madrid attend Nico Paz »

En manque de muscle dans m’entrejeu, le Real Madrid pense déjà à rapatrier Nico Paz pour la saison prochaine. Le milieu offensif de Côme n’a jamais caché son amour pour le club espagnol, dont il est issue.

MARCA : « Concurrence extrême »

L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid a rebattu les cartes en terme de hiérarchie. Du coup, Rodrygo et Vinicius Junior savent qu’ils sont désormais rivaux pour occuper le couloir gauche.