ASSE Mercato : le Stade Rennais insiste pour Stassin, Kilmer Sports pourrait céder !
Revue de presse espagnole : Fermin Lopez (FC Barcelone) opte pour Chelsea ! 

Fermin Lopez (FC Barcelone)
Bastien Aubert
27 août 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 27 août 2025. Au menu du jour : les négociations entre Chelsea et le FC Barcelone pour Fermin Lopez et la nouvelle hiérarchie au Real Madrid.

SPORT : « Grosse offre pour Fermin »

Sport confirme que Chelsea prépare une offre de 58 millions d’euros pour recruter Fermin Lopez avant la fin du mercato estival. Si le FC Barcelone ne compte pas s’en séparer, le milieu de terrain blaugrana ne serait pas insensible à l’idée d’évoluer chez les Blues.

MUNDO DEPORTIVO : « Chelsea va sur Fermin »

Le possible départ de Lopez à Chelsea fait les choux gras de la presse catalane, qui craint vraiment que l’opération n’aille à son terme malgré la large désapprobation des supporters en ce sens. Le joueur a 48 heures pour décider de son avenir.

AS : « Madrid attend Nico Paz »

En manque de muscle dans m’entrejeu, le Real Madrid pense déjà à rapatrier Nico Paz pour la saison prochaine. Le milieu offensif de Côme n’a jamais caché son amour pour le club espagnol, dont il est issue.

MARCA : « Concurrence extrême »

L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid a rebattu les cartes en terme de hiérarchie. Du coup, Rodrygo et Vinicius Junior savent qu’ils sont désormais rivaux pour occuper le couloir gauche.

FC BarceloneLigaMercatoReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE#TRANSFERTS

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
PSG Mercato : Luis Enrique s'est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)
Par William Tertrin
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l'avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Par William Tertrin
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
Par William Tertrin
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d'un club européen !
Par William Tertrin
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 
Par Bastien Aubert
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Par William Tertrin
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l'Académie qui pourraient exploser
Par Alexandre Corboz
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : l'équipe type de Sage avec Thauvin
Par Fabien Chorlet
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu'on retient des 3 premiers matchs amicaux
Par Fabien Chorlet
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
Par Fabien Chorlet
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet