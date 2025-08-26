FC Barcelone Mercato : Chelsea drague Fermin Lopez… et lui fixe un ultimatum !

Chelsea serait prêt à passer à l’attaque pour recruter Fermin Lopez (FC Barcelone).

Sport l’a révélé ce matin et c’est conformé par The Athletic : Chelsea étudie la possibilité de recruter Fermin Lopez. Aucun contact avec le FC Barcelone n’a pour le moment été initié mais le club londonien a approché l’entourage de l’attaquant en faisant la promesse de faire une offre s’il est prêt à quitter le Barça. Chelsea serait disposé à verser plus de 50 millions d’euros.

Fermin a 48h pour décider s’il veut ou non quitter le Barça

Selon Mundo Deportivo, Chelsea a fixé un ultimatum à Fermin, qui aurait 48h pour prendre sa décision. Pour rappel, le 10 août dernier, Fermin avait déclaré « Je vis un rêve. Je veux rester à Barcelone et je suis heureux d’aider l’équipe ». Quant à Hansi Flick, il n’entend pas laisser partir son joueur. « Fermín a très bien joué la saison dernière, et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. » Peu de chance, donc, de voir Fermin Lopez donner son feu vert à Chelsea, et ce même s’il aurait été déçu de son temps de jeu lors de la victoire à Levante…