FC Barcelone : Amnesty International reprend de volée les Blaugranas

L’organisation militante pour les droits de l’Homme Amnisty International a publié un communiqué au vitriol contre le partenariat signé entre le FC Barcelone et la République Démocratique du Congo.

Si tout va bien sur le plan sportif pour le FC Barcelone, qui a pu se permettre de ne jouer qu’une mi-temps lors de ses deux premières journées de Liga (3-0 à Majorque, 3-2 à Levante), il n’en va pas de même au niveau administratif. Déjà, il y a toujours des soucis avec l’avancée des travaux au Camp Nou, si bien que le club va devoir jouer son match contre Valence à la mi-septembre sur terrain neutre. Et voilà qu’Amnesty International vient de mettre un gros tacle aux Blaugranas via un communiqué.

« Le sport ne peut pas être une vitrine pour blanchir des violations des droits de l’Homme »

Cela à cause du partenariat signé entre le FCB et la République Démocratique du Congo. Un pays qui porte plutôt mal son nom en ce moment puisque diverses communautés s’opposent violemment, notamment dans l’ouest du pays. L’armée doit intervenir, ce qui entraîne de nombreux abus contre les civils. Le président, Félix Tshisekedi, tente de mettre un mouchoir sur ces exactions en nouant des partenariats prestigieux à l’étranger mais cela n’échappe pas Amnesty International, qui a donc brocardé le Barça.

Dans le communiqué, on peut notamment lire : « Le sport ne peut pas être une vitrine pour blanchir des violations des droits de l’Homme. Quand nous voyons « RD Congo-Cœur de l’Afrique » sur un maillot, nous devions également voir les abus qu’ils tentent de cacher ». Au Bayern, les supporters ont réussi à faire arrêter un partenariat avec le Rwanda pour les mêmes motifs, quand Arsenal et le PSG ont continué le leur…