FC Barcelone : Amnesty International reprend de volée les Blaugranas
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Amnesty International reprend de volée les Blaugranas

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta.
Raphaël Nouet
25 août 2025

L’organisation militante pour les droits de l’Homme Amnisty International a publié un communiqué au vitriol contre le partenariat signé entre le FC Barcelone et la République Démocratique du Congo.

Si tout va bien sur le plan sportif pour le FC Barcelone, qui a pu se permettre de ne jouer qu’une mi-temps lors de ses deux premières journées de Liga (3-0 à Majorque, 3-2 à Levante), il n’en va pas de même au niveau administratif. Déjà, il y a toujours des soucis avec l’avancée des travaux au Camp Nou, si bien que le club va devoir jouer son match contre Valence à la mi-septembre sur terrain neutre. Et voilà qu’Amnesty International vient de mettre un gros tacle aux Blaugranas via un communiqué.

« Le sport ne peut pas être une vitrine pour blanchir des violations des droits de l’Homme »

Cela à cause du partenariat signé entre le FCB et la République Démocratique du Congo. Un pays qui porte plutôt mal son nom en ce moment puisque diverses communautés s’opposent violemment, notamment dans l’ouest du pays. L’armée doit intervenir, ce qui entraîne de nombreux abus contre les civils. Le président, Félix Tshisekedi, tente de mettre un mouchoir sur ces exactions en nouant des partenariats prestigieux à l’étranger mais cela n’échappe pas Amnesty International, qui a donc brocardé le Barça.

Dans le communiqué, on peut notamment lire : « Le sport ne peut pas être une vitrine pour blanchir des violations des droits de l’Homme. Quand nous voyons « RD Congo-Cœur de l’Afrique » sur un maillot, nous devions également voir les abus qu’ils tentent de cacher ». Au Bayern, les supporters ont réussi à faire arrêter un partenariat avec le Rwanda pour les mêmes motifs, quand Arsenal et le PSG ont continué le leur…

FC BarceloneLiga
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet