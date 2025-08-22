OM : entre Yamal (FC Barcelone) et un joueur du PSG, Papin a tranché pour le Ballon d’Or
OM : entre Yamal (FC Barcelone) et un joueur du PSG, Papin a tranché pour le Ballon d'Or

La Légende de l'OM Jean-Pierre Papin arrivant en tribune présidentielle au Vélodrome.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Ballon d’Or 1991 quand il portait la tunique de l’OM, Jean-Pierre Papin a un avis certain concernant l’édition 2025, dans laquelle 9 joueurs du PSG sont en lice.

Même si les supporters parisiens argueront du contraire, Jean-Pierre Papin est toujours l’unique Ballon d’Or de la Ligue 1. L’ancien attaquant de l’OM avait été couronné en 1991, quand la récompense comptabilisait encore toutes les performances sur l’année civile. Lionel Messi, qui a été sacré en 2023 alors qu’il portait la tunique parisienne, l’a surtout été pour sa victoire en Coupe du monde avec l’Argentine. Car le reste du temps, il trainait sa mauvaise humeur sur les terrains de L1, où chacun sait qu’il ne serait jamais venu sans l’argent du Qatar.

« Lamine Yamal mérite de remporter le Ballon d’Or cette année »

Mais deux ans plus tard, le club de la capitale a une vraie chance de voir l’un de ses joueurs sacré sans aucune contestation possible. Ils sont en effet neuf joueurs du PSG à figurer dans la liste des nominés de France Football pour le Ballon d’Or. Rien de plus logique vu que Paris a écrasé toutes les compétitions cette année. Le seul joueur susceptible d’empêcher ce sacre qui horrifierait les supporters de l’OM se nomme Lamine Yamal, incroyable de facilité avec le FC Barcelone.

Interrogé sur l’élection de la fin septembre, Jean-Pierre Papin, en bon Marseillais, s’est montré catégorique : « Lamine Yamal mérite de remporter le Ballon d’Or cette année. Pas de joueurs du PSG ? Non, pour moi Yamal était le meilleur et a eu une saison exceptionnelle ». Il est vrai que le critère premier du Ballon d’Or concerne les performances individuelles. Et à ce niveau, Yamal a été le meilleur, et de loin !

