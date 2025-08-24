FC Barcelone : le Real Madrid s’est invité dans la dernière polémique arbitrale

Les Barcelonais n’ont pas compris que l’arbitre du match contre Levante (3-2) siffle pénalty pour une main d’Alejandro Baldé alors qu’il n’avait rien dit sur la même action lors du Clasico.

Il en faut beaucoup pour faire dire un mot plus haut que l’autre à Pedri. Et pourtant, hier soir après la victoire sur Levante (3-2), le génial milieu de terrain du FC Barcelone s’est offusqué de l’arbitrage d’Alejandro José Hernandez : « Je ne comprends rien aux décisions arbitrales, il faudrait qu’ils nous expliquent à tous la même chose. Pour moi, la main de Tchouaméni à Montjuic la saison passée était claire mais il n’y a pas eu pénalty. Et celle de Baldé ce soir l’était moins mais il a sifflé… »

La même action mais pas la même décision

Aussi lucide sur le terrain qu’en dehors, Pedri a résumé le sentiment général : comment Alejandro José Hernandez a-t-il pu sanctionner Alejandro Baldé d’un pénalty, juste avant la mi-temps, alors que le défenseur catalan avait le bras collé au corps et se protégeait d’une frappe adverse ? Dès que l’arbitre a signifié la sentence, les médias pro-Barcelone ont ressorti les (pas si) vieux dossiers et rappelé que le même homme avait refusé d’accorder un pénalty au FCB la saison dernière, lors du Clasico remporté 3-2 à Montjuic le 26 avril.

Alors que la Fédération espagnole, la Liga et les arbitres eux-mêmes réclament un apaisement des relations avec les joueurs ainsi que les clubs, force est de constater que c’est plutôt mal parti. Et que les polémiques devraient être aussi nombreuses que la saison précédente…