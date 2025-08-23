FC Barcelone : les Blaugranas renversent Levante malgré un Yamal en dedans
FC Barcelone : les Blaugranas renversent Levante malgré un Yamal en dedans

Lamine Yamal devancé dans la conquête du ballon lors du match à Levante.
Raphaël Nouet
23 août 2025

Mené 2-0 à la pause, notamment à cause d’une grossière erreur d’arbitrage, le FC Barcelone a réussi à renverser Levante (3-2) après une domination totale.

Enorme information, ce soir, en provenance de Levante : Lamine Yamal est humain ! Il peut être arrêté ! Le latéral gauche des autres Blaugranas, Sanchez, a réussi à le maîtriser pendant tout le temps où il a été sur le terrain. Car, oui, son entraîneur a fini par le remplacer à la 74e, tellement son joueur n’en pouvait plus. L’information principale est là : Yamal a aussi des jours sans, même s’il a été à l’origine du troisième but des siens. Et le problème pour le FC Barcelone, c’est que quand cela se produit, les champions d’Espagne sont un petit peu à cours d’idées devant les cages adverses.

Rashford remplacé dès la pause

Bien sûr, le Barça a largement dominé les débats ce soir. Mais à cause d’une première période très compliquée, il s’est retrouvé mené de deux buts (Romero 15e, Morales 45e). Parce que l’arbitrage lui a une nouvelle fois joué un mauvais tour, le deuxième but de Levante étant venu d’un pénalty accordé pour une main involontaire de Baldé sur un tir. Les médias catalans ont rappelé que le même arbitre avait refusé de siffler pénalty pour la même action la saison dernière lors du Clasico à Montjuic…

En seconde période, Hansi Flick a changé beaucoup de choses, sortant notamment Marcus Rashford, très décevante, et remettant Raphinha, lui aussi décevant dans l’axe, sur l’aile gauche. L’impact a été immédiat : Pedri a expédié un missile en pleine lucarne (49e), Ferran Torres a repris acrobatiquement un corner du Brésilien (52e) dans la foulée. Mais après ça, le Barça a peiné à se montrer très dangereux en dépit d’une énorme domination. Jusqu’à la dernière seconde, quand Lamine Yamal a expédié un centre dans la surface, dévié dans ses buts par le malheureux Elgezabal. Le Barça a eu chaud mais le Barça a gagné, même avec un Yamal en dedans !

FC BarceloneLiga
