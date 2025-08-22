FC Barcelone Mercato : 30 M€ pour une doublure à Yamal ?

Information pour le moins surprenante : le FC Barcelone serait entré en négociations avec un joueur de River Plate pour devenir la doublure de Lamine Yamal.

Même si cela fait déjà trois ans que Lamine Yamal a percé en équipe première du FC Barcelone, l’ailier n’a que 18 ans. Et donc tout l’avenir devant lui. Surtout qu’il semble décidé à passer toute sa carrière chez les Blaugranas et que son physique semble suffisamment robuste pour lui éviter un destin à la Ronaldo. Bref, a priori, pas de raison pour la direction catalane de lui chercher une doublure, surtout qu’il y a déjà pléthore de joueurs pouvant évoluer dans le couloir droit dans l’effectif.

Une clause à 30 M€

Et pourtant, selon le média argentin Olé, le Barça serait entré en négociations avec les représentants du jeune Ian Subiabre. Cet ailier droit est six mois plus vieux que Yamal (il est né en janvier 2007) et déjà international Espoirs argentin. Sa clause de départ est de 30 M€ mais il sera en fin de contrat avec River Plate en décembre 2026. C’est son agent, l’ancien gloire Claudio Caniggia, qui a révélé avoir eu des discussions avec la direction barcelonaise.

Info ou intox ? Les deux sont possibles car Caniggia, partenaire de ballon et de cocaïne du regretté Diego Maradona, n’est pas l’homme le plus fiable de la Terre. Mais le Barça aime toujours réponde au Real Madrid quand celui-ci frappe un grand coup en Amérique du Sud (en l’occurrence déjà à River avec Mastantuono). En lui souhaitant que, si ça fait, Subiabre fasse mieux que Vitor Roque que le FCB avait voulu imiter les Merengue avec Endrick…