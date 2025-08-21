FC Barcelone Mercato : le successeur de Lewandowski tout proche du Barça ! 

Le FC Barcelone pourrait frapper un grand coup pour l’avenir. Pour seulement cinq millions d’euros, le club blaugrana est tout proche de s’attacher les services de l’attaquant Etta Eyong (Villarreal, 21 ans).

🟥 Rumeur

Le FC Barcelone continue ses emplettes au mercato. Selon Fichajes, le club catalan s’intéresse de près à l’attaquant qui grimpe en Espagne : Etta Eyong (Villarreal). L’idée serait d’acquérir le buteur de 21 ans contre un chèque de 5 millions d’euros puis de le prêter immédiatement au Real Betis jusqu’à la fin de la saison. Objectif : lui garantir du temps de jeu dans un environnement compétitif et reconnu pour son travail avec les jeunes talents.

Si le transfert se concrétise, Eyong débarquerait au Camp Nou à l’été 2026 avec une saison d’expérience en Liga. Le Barça déciderait alors de l’intégrer à son effectif ou de le prêter à nouveau pour continuer sa progression.

Pour le club catalan, c’est une opération à double bénéfice : sécuriser un joueur au fort potentiel international et garantir son développement immédiat grâce au prêt. L’accord serait quasiment scellé et n’attend plus que la confirmation définitive. Si tout se passe comme prévu, cette manœuvre pourrait devenir l’un des coups les plus rentables du Barça de ces dernières années.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le FC Barcelone pourrait bien avoir trouvé en Etta Eyong le successeur annoncé de Robert Lewandowski, qui fête aujourd’hui ses 37 ans. À cinq millions d’euros, le risque serait mesuré. »