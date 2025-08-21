Revue de presse espagnole : 3 dossiers chauds au FC Barcelone, nouvelle idole au Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 21 août 2025. Au menu : les suites du mercato estival du FC Barcelone et la nouvelle coqueluche du Real Madrid.

AS : « Nouvelle idole »

Apparu lors de la victoire contre Osasuna mardi en Liga (1-0), Franco Mastantuono est devenu la nouvelle coqueluche du Real Madrid au point d’être déjà comparé à un certain Zinédine Zidane.

MARCA : « Mbappé démarre fort »

Les bons débuts de Kylian Mbappé contre Osasuna, face à qui il a inscrit un penalty salvateur, a été salué par la presse madrilène. « Il débute la saison en récupérant les différences qui l’ont rendu inclassable », analyse Marca.

SPORT : « 30 millions pour Casado »

Le transfert de Marc Casado pourrait rapporter 30 millions d’euros au FC Barcelone et renflouer les caisses du club espagnol. Le joueur, lui, doit réfléchir : accepter une proposition qui lui convient ou patienter jusqu’en janvier 2026.

MUNDO DEPORTIVO : « Sommet pour De Jong »

La prolongation de Frenkie De Jong est bien engagée au FC Barcelone, qui étudie en parallèle un départ d’Iñaki Pena. Girona s’est rajouté à la liste des prétendants pour recruter le gardien blaugrana.