FC Barcelone Mercato : Deco a rencontré l’agent de deux joueurs de Ligue 1 !

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a rencontré l’agent de deux joueurs de Ligue 1, plus précisément de l’AS Monaco.

À l’approche de la fin du mercato, le Barça a reçu la visite surprise de Giuliano Bertolucci, agent des latéraux brésiliens de l’AS Monaco, Caio Henrique et Vanderson. Selon Sport, les deux joueurs étaient dans le viseur du club catalan, mais les contraintes financières limitent toute opération, sauf vente de dernière minute.

Deux pistes vouées à l’échec ?

Vanderson, latéral droit, restait trop cher pour le Barça, surtout après la confirmation de Koundé et la titularisation d’Eric Garcia à ce poste. Caio Henrique, lui, moins onéreux et capable d’évoluer à gauche ou au centre, pourrait intéresser le club, mais la priorité est donnée aux jeunes du centre de formation : Balde, Jofre Torrents et Gerard Martín.

En parallèle, les deux Brésiliens disposent d’offres en Premier League, et le Barça continue de gérer les inscriptions de ses joueurs sans numéro, en envisageant des départs possibles comme celui de Marc Casadó.