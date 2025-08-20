FC Barcelone Mercato : retournement de situation pour l’avenir de De Jong ! 

FC Nantes Mercato : Castro ou Abline, le vestiaire des Canaris a choisi son camp !
Frenkie de Jong (28 ans) a rompu ses liens avec son agent historique Ali Dursun, après avoir réglé l’ensemble des différends qui pouvaient exister entre eux. Cette décision marque un tournant dans la carrière du milieu néerlandais, qui veut continuer au FC Barcelone.

🟨 Négociation en cours

Retournement de situation pour l’avenir de De Jong ! Selon Sport, le milieu néerlandais du FC Barcelone a officiellement rompu ses liens avec son agent historique Ali Dursun.Le joueur est désormais représenté par un nouvel agent néerlandais, dont le rôle sera central dans ses prochaines discussions contractuelles et dans l’organisation de son avenir sportif. Le journaliste Roger Torell explique que ce nouvel intermédiaire a déjà pris contact avec le Barça et demandé un rendez-vous avec Deco, figure emblématique et conseiller du club, afin de clarifier la situation de De Jong et discuter des options possibles pour les saisons à venir.

Cette rupture avec Dursun intervient à un moment stratégique pour De Jong. Depuis plusieurs mois, le Barça cherche à stabiliser son effectif et à sécuriser ses joueurs clés dans un contexte financier toujours complexe. La décision du joueur d’opter pour un nouvel agent traduit sa volonté de prendre un nouveau départ et de mieux gérer ses intérêts, tant sportifs que contractuels.

Pour le club catalan, cette évolution pourrait être décisive dans les négociations autour de l’avenir de De Jong. Un agent proche du joueur et connaissant parfaitement les réalités du marché européen pourrait faciliter un compromis, que ce soit pour prolonger son contrat, clarifier sa situation salariale ou envisager un transfert si la situation l’exige.

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir Frenkie De Jong changer d’agent et faire un pas vers une prolongation au FC Barcelone est une bonne chose pour toutes les parties. »

 
