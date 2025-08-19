OL : Greif déjà déstabilisé par Fonseca ?
Le plan du FC Barcelone pour larguer le Real Madrid, qui fait ses débuts en Liga

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Les quotidiens espagnols se partagent entre les débuts du Real Madrid en Liga ce mardi soir contre l’Osasuna Pampelune et les grandes ambitions du FC Barcelone.

Marca : les grands débuts

Photo de Xabi Alonso avec ses quatre recrues estivales en détourné, Marca annonce le premier match du Real Madrid cette saison, ce soir contre l’Osasuna Pampelune au Bernabeu. Tous les supporters merengue espèrent voir une équipe meilleure que celle, très décevante, de l’an dernier.

AS : débuts au Bernabeu

A peu près la même que Marca pour AS, qui insiste sur Xabi Alonso. L’ancien milieu revient au Bernabeu, là où il a triomphé comme joueur, note le quotidien.

Sport : « Nous sommes prêts pour gagner la C1 »

Dans un entretien exclusif, Marcus Rashford fait part de ses grandes ambitions pour le FC Barcelone cette saison. L’ailier anglais pense que les Blaugranas ont les moyens de remporter la Champions League.

Mundo Deportivo : le plan de Flick pour gagner la Liga

Selon MD, l’entraîneur du Barça souhaiterait que son équipe démarre la Liga pied au plancher pour larguer rapidement le Real Madrid, qui lui risque de connaître des petits moments de flottement après l’arrivée de Xabi Alonso. C’est pour cela que l’Allemand a poussé un coup de gueule après la victoire à Majorque (3-0).

