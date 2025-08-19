FC Barcelone : une ancienne gloire du Real Madrid s’incline devant Lamine Yamal

Encore très bon et buteur ce week-end avec le FC Barcelone, Lamine Yamal épate Steve McManaman, l’ancien joueur du Real Madrid.

3-0 : le Barça n’a pas fait de détails à Majorque pour débuter sa saison et Lamine Yamal a participé à la fête en inscrivant son premier but de l’exercice 2025-26. Un but agrémenté d’une passe décisive du prodige espagnol de 18 ans pour Raphinha sur l’ouverture du score du FC Barcelone. Une performance qui a épaté Steve McManaman, l’ancien international anglais de Liverpool et du Real Madrid.

McManaman fan de Yamal

«On a déjà parlé de lui avant le match, a glissé l’Anglais sur Premier Sports. On en parlait déjà l’an dernier. C’est la star de la Liga, ce qu’il a fait sur la dernière action du match est absolument brillant. Il a cette capacité à partir sur la gauche, là où il est fort, mais aussi à s’échapper sur la droite. Il a tout en ce moment, et il va encore progresser. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : j’espère que le Barça saura le préserver un peu, et qu’ils ne l’utiliseront pas systématiquement dans les matchs déjà pliés, car son talent risque d’énerver les adversaires.» A méditer…