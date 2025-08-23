FC Barcelone : Yamal a mis une énorme claque à Rashford

Au FC Barcelone depuis peu, Marcus Rashford est déjà sous le charme de Lamine Yamal. Il le compare à Ronaldo pour l’impression d’aisance qu’il dégage alors qu’il est à peine majeur.

Ce mardi, Sport dévoile une interview exclusive de Marcus Rashford. L’ailier anglais n’était pas le premier choix du FC Barcelone, cet été, pour renforcer le couloir gauche, Nico Williams (Athletic Bilbao) et Luis Diaz (Liverpool/Bayern Munich) lui étant préférés. Mais il ne boude pas son plaisir d’avoir rejoint un club qui le faisait rêver même quand il était à Manchester United. Et surtout, il hallucine complètement devant le talent de ses nouveaux coéquipiers, à commencer bien sûr par Lamine Yamal. En plus de lui promettre le Ballon d’Or, Rashford voit en l’Espagnol un talent précoce tel qu’il n’y en avait plus eu depuis le Brésilien Ronaldo.

« C’est le joueur le plus talentueux de son âge avec lequel j’ai joué »

« S’il ne remporte pas le Ballon d’Or cette année, il le remportera à l’avenir. Dembélé, Raphina, ils le méritent tous. C’est difficile d’en choisir un car ils ont chacun réalisé une saison fantastique. Lamine est si jeune qu’il gagnera certainement le Ballon d’Or dans sa carrière. Le plus surprenant, c’est sa maturité pour son âge. Sa façon de penser et de jouer. C’est passionnant de jouer avec lui et avec les autres aussi. En tant que personne, c’est un garçon de 18 ans, toujours joyeux, qui rit et plaisante avec les autres. C’est stimulant d’être dans un vestiaire avec autant de jeunes. Cela me rappelle quand j’avais son âge… »

« C’est le joueur le plus talentueux de son âge avec lequel j’ai joué. Je n’ai jamais joué ni vu quelqu’un d’autre avoir autant d’influence sur le jeu que lui. Peut-être Ronaldo Nazario, « El Fenomeno ». Avoir une telle influence sur le terrain à un si jeune âge et de manière aussi constante est incroyable. Il a une longue carrière devant lui, et j’espère qu’il maintiendra son niveau et s’améliorera encore. » Notons que Rashford a omis de parler d’une autre idole barcelonais, Lionel Messi, dans les joueurs précoces l’ayant impressionné…