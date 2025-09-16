La durée de l’indisponibilité du gardien de l’OL est connue…

C’est un coup dur pour l’OL car Rémy Descamps était très performant dans ses cages depuis le début de la saison. Lors de la défaite à Rennes (1-3) dimanche soir, l’ancien nantais s’est blessé, lui qui avait été propulsé titulaire suite au départ de Lucas Perri et l’auteur de 3 clean sheets lors des trois premières journées de L1.

Greif aura 5 matchs pour convaincre Fonseca

Touché à la main lors d’un contact avec Jérémy Jacquet sur le premier but rennais, Descamps souffre selon L’Equipe d’une lésion ligamentaire à un poignet. Une blessure qui va le tenir éloigné des terrains pour un mois. Descamps devrait manquer les cinq prochains matchs de l’OL. Une occasion en or pour Dominik Greif, arrivé cet été en provenance de Majorque, de se montrer.