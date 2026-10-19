Envoyé en réserve pour la deuxième fois consécutive, Quentin Merlin (24 ans) a brillé de mille feux sous les couleurs du Stade Rennais.

Le message est clair. Alors que Franck Haise préfère à Quentin Merlin d’autres solutions au poste de latéral gauche, l’ancien Nantais a signé une prestation particulièrement remarquée avec l’équipe réserve du Stade Rennais.

Merlin brille avec la réserve du Stade Rennais

Dimanche, les Rennais ont largement dominé l’ASPTT Caen en National 2 (6-1), avec Merlin impliqué sur trois buts. La situation du défenseur de 24 ans a pourtant pris un tournant ces derniers jours. Après avoir perdu sa place dans le onze, Merlin n’a pas été retenu pour le déplacement du Stade Rennais au Paris FC, dimanche. Il a donc été envoyé avec la réserve, une décision qui confirme son déclassement dans la hiérarchie actuelle de Franck Haise. Mais le latéral gauche n’a pas laissé cette situation affecter sa prestation.

Contre l’ASPTT Caen, il s’est montré particulièrement influent dans le jeu offensif. Il a notamment lancé Elias Legendre dans la profondeur sur le quatrième but rennais, avant de délivrer deux autres passes décisives en fin de rencontre, sur des actions conclues par Niang puis Oliveira. Un bilan de trois passes décisives qui ne pouvait pas passer inaperçu.

Un retour espéré contre la Juve ?

Le déclassement de Merlin s’explique notamment par la concurrence de Mahamadou Nagida, qui a profité de ses dernières apparitions pour marquer des points. Franck Haise avait d’ailleurs rappelé que la place dans le groupe dépendait des performances à l’entraînement et en match. « Il y a la concurrence, ça fait aussi partie de leur job et ce qui compte, c’est qu’il continue – lui ou d’autres – à faire suffisamment les efforts et à être suffisamment performant à l’entraînement pour qu’il puisse à un moment revenir dans le groupe, pour rentrer et être titulaire », expliquait l’entraîneur rennais. Le message est donc limpide : Merlin doit regagner sa place par ses performances. Sa démonstration en National 2 constitue une première réponse, même si elle ne garantit pas un retour immédiat chez les professionnels.

Le contraste a de quoi interpeller. Pendant que Merlin brillait avec la réserve, l’équipe première s’inclinait au terme d’un match spectaculaire contre le Paris FC (4-3). Les Rennais ont concédé leur défaite dans le temps additionnel, après avoir pourtant réussi à revenir plusieurs fois au score. Ce revers pourrait-il inciter Haise à revoir ses choix ? Le calendrier va rapidement apporter un début de réponse. Le prochain rendez-vous du Stade Rennais en Ligue Europa ce jeudi contre la Juventus Turin (21h)pourrait permettre à l’ancien défenseur de l’OM de réintégrer le groupe des Rouge et Noir. À moins, évidemment, que le malaise soit plus profond.