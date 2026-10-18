Stade Rennais : Lepaul blessé face au Paris FC, ça ne sent pas bon du tout

Battu au terme d’un scénario complètement fou face au Paris FC (4-3), le Stade Rennais a peut-être perdu gros avec la blessure à la cheville d’Estéban Lepaul, sorti dans les dernières minutes.

Le Stade Rennais a vécu un dimanche après-midi particulièrement cruel. Alors que les Rouge et Noir ont longtemps bataillé face au Paris FC, ils ont fini par s’incliner sur le score de 4-3, lors de la 7e journée de Ligue 1. Mais au-delà de cette défaite frustrante, c’est surtout l’état de santé d’Estéban Lepaul qui inquiète.

Franck Haise affiche son inquiétude pour Estéban Lepaul

L’attaquant rennais a dû quitter ses partenaires dans le temps additionnel, après s’être blessé à une cheville. Une sortie qui n’a rien de rassurant pour Franck Haise, interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre. « Quand il ne finit pas un match dans ce moment-là, ce n’est pas anodin. Il n’a lui-même pas compris comment c’est arrivé. Il n’a pas fini le match, donc ce n’est pas très bon signe », a expliqué l’entraîneur du Stade Rennais.

Des mots qui traduisent une réelle inquiétude, même si la nature exacte de la blessure et sa gravité restent à déterminer. Mais difficile d’imaginer celui qui a été l’auteur d’un triplé sur penalty être présent jeudi face à la Juventus en Ligue Europa.

Lepaul garde le cap avant le déplacement à Turin

Malgré la douleur et la déception, Estéban Lepaul a lui aussi réagi après cette rencontre spectaculaire. Concernant sa cheville, le joueur s’est toutefois montré prudent : « Je ne sais pas comment va la cheville, j’arrive quand même à la bouger, on verra ce que ça donne. »

Le Stade Rennais attend désormais d’en savoir davantage sur l’état de son attaquant. À l’approche d’un rendez-vous européen important, une absence de Lepaul serait un coup dur supplémentaire pour Franck Haise, déjà marqué par cette défaite concédée au bout du suspense.