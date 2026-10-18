Stade Rennais : Lepaul blessé face au Paris FC, ça ne sent pas bon du tout

Battu au terme d’un scénario complètement fou face au Paris FC (4-3), le Stade Rennais a peut-être perdu gros avec la blessure à la cheville d’Estéban Lepaul, sorti dans les dernières minutes.
Le Stade Rennais a vécu un dimanche après-midi particulièrement cruel. Alors que les Rouge et Noir ont longtemps bataillé face au Paris FC, ils ont fini par s’incliner sur le score de 4-3, lors de la 7e journée de Ligue 1. Mais au-delà de cette défaite frustrante, c’est surtout l’état de santé d’Estéban Lepaul qui inquiète.
Franck Haise affiche son inquiétude pour Estéban Lepaul
L’attaquant rennais a dû quitter ses partenaires dans le temps additionnel, après s’être blessé à une cheville. Une sortie qui n’a rien de rassurant pour Franck Haise, interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre. « Quand il ne finit pas un match dans ce moment-là, ce n’est pas anodin. Il n’a lui-même pas compris comment c’est arrivé. Il n’a pas fini le match, donc ce n’est pas très bon signe », a expliqué l’entraîneur du Stade Rennais.
Des mots qui traduisent une réelle inquiétude, même si la nature exacte de la blessure et sa gravité restent à déterminer. Mais difficile d’imaginer celui qui a été l’auteur d’un triplé sur penalty être présent jeudi face à la Juventus en Ligue Europa.
Lepaul garde le cap avant le déplacement à Turin
Malgré la douleur et la déception, Estéban Lepaul a lui aussi réagi après cette rencontre spectaculaire. Concernant sa cheville, le joueur s’est toutefois montré prudent : « Je ne sais pas comment va la cheville, j’arrive quand même à la bouger, on verra ce que ça donne. »
Le Stade Rennais attend désormais d’en savoir davantage sur l’état de son attaquant. À l’approche d’un rendez-vous européen important, une absence de Lepaul serait un coup dur supplémentaire pour Franck Haise, déjà marqué par cette défaite concédée au bout du suspense.
Franck Haise pessimiste sur la participation de Lepaul à Turin. #SRFC https://t.co/GnigB2z8to— This (@Thissse) October 18, 2026