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FRANCE

PSG – FC Barcelone : grosse inquiétude pour Kvaratskhelia ! 

Par Bastien Aubert - 19 Oct 2026, 12:00
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Si Nuno Mendes est déjà officiellement forfait pour le choc entre le PSG et le FC Barcelone (mardi, 21h), le cas Khvicha Kvaratskhelia interroge.

Le PSG a vécu une semaine particulièrement positive sur le plan comptable. Après avoir dominé Manchester City, les hommes de Luis Enrique ont confirmé contre Strasbourg en s’imposant 3-1, malgré une entame compliquée et l’ouverture du score adverse.

Kvaratskhelia inquiète au PSG

Les entrées d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ont notamment permis au PSG de faire la différence. Mais derrière cette victoire, une prestation individuelle a particulièrement retenu l’attention : celle de Khvicha Kvaratskhelia.L’ailier géorgien a traversé une rencontre très compliquée face au Racing. Peu influent offensivement, il a également perdu un ballon qui a contribué à l’ouverture du score strasbourgeoise.

Sa prestation lui a valu une note particulièrement sévère de 3 dans les colonnes du Parisien. Le quotidien a même estimé que le joueur ne semblait pas avoir « une folle envie de jouer ». Un jugement particulièrement dur, qui illustre les attentes placées dans l’ancien joueur de Naples.

Kvaratskhelia possède pourtant les qualités pour faire basculer une rencontre à lui seul. Sa capacité à éliminer, à accélérer et à créer des décalages représente une arme importante pour Luis Enrique. Mais depuis le début de la saison, le Géorgien peine à retrouver une régularité convaincante.

Un cas à part avant le FC Barcelone ?

Face au RC Strasbourg, sa prestation a été d’autant plus remarquée qu’il a perdu le ballon sur l’action menant au premier but adverse. Dans une rencontre où le PSG a dû réagir, cette erreur a renforcé les critiques autour de son rendement. Le problème ne se limite toutefois pas à cette seule action. Le manque d’influence de Kvaratskhelia dans le jeu offensif parisien devient une véritable interrogation, alors que la concurrence s’intensifie avec le retour de plusieurs joueurs importants.

Dembélé et Doué ont justement marqué des points grâce à leurs entrées décisives. Une situation qui pourrait compliquer la tâche du Géorgien si ses performances ne s’améliorent pas rapidement. Les inquiétudes parisiennes ne concernent pas uniquement le secteur offensif.

Nuno Mendes est annoncé forfait pour le choc face au FC Barcelone, prévu mardi à 21 heures au Parc des Princes. Son absence constitue un vrai coup dur pour Luis Enrique, tant le Portugais apporte de vitesse, de percussion et de sécurité sur son côté. Dans un match européen de cette importance, le PSG devra donc trouver des solutions pour conserver son équilibre. Et si Kvaratskhelia ne retrouve pas son meilleur niveau, l’entraîneur parisien pourrait être contraint de revoir une partie de son animation offensive.

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