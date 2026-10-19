FC Barcelone : Yamal est d’une humeur de chien avant le choc contre le PSG

À quelques jours du choc de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Lamine Yamal (FC Barcelone, 19 ans) s’est offert une parenthèse pleine de tendresse loin des terrains.

Lamine Yamal est irrésistible sur les pelouses depuis le début de la saison. Mais à la maison, la star du FC Barcelone a aussi ses petites habitudes.

Alors que les Blaugrana s’apprêtent à vivre une semaine particulièrement intense, avec un déplacement au Betis, un rendez-vous européen contre le PSG et le Clasico face au Real Madrid, le jeune international espagnol profite de moments plus tranquilles auprès de ses proches.

Deux Golden Retriever dans la famille

Lamine Yamal et Inès García ont récemment agrandi leur petite famille en adoptant deux chiots Golden Retriever. La jeune influenceuse partage régulièrement des instants de leur quotidien, entre voyages, moments complices et scènes de vie à la maison. Les deux animaux semblent déjà avoir trouvé leur place auprès du couple. Et le numéro 10 barcelonais ne cache pas son affection pour ses nouveaux compagnons. Une séquence relayée par El Chiringuito montre ainsi le joueur profiter d’un moment de tendresse avec ses chiens, confortablement installés dans leur lit. Une scène beaucoup plus calme que les duels auxquels Yamal est habitué sur les terrains espagnols et européens.

La vidéo a surtout amusé les observateurs par le comportement différent des deux chiots. L’un semble particulièrement réceptif aux câlins et aux bisous de son maître. L’autre, en revanche, préfère rester tranquillement allongé par terre plutôt que de participer à cette séance de tendresse. Une scène adorable qui offre un aperçu plus intime du quotidien du prodige catalan. Le surnom « humeur de chien » prend ici un sens plutôt amusant : pas question d’une colère ou d’un coup de sang de Yamal, mais bien d’un moment partagé avec ses animaux de compagnie.

Yamal avant une semaine décisive

Cette parenthèse arrive à un moment important de la saison du Barça. Le club catalan doit enchaîner plusieurs rencontres majeures, dont le choc européen contre le PSG, programmé le 20 octobre, avant le Clasico face au Real Madrid. Yamal devrait être l’un des joueurs les plus attendus lors de cette série de rendez-vous.

Son entraîneur, Hansi Flick, a d’ailleurs souligné l’importance de préserver le plaisir de jouer du jeune attaquant malgré un calendrier chargé. En attendant de retrouver les défenses adverses, Yamal peut donc compter sur deux compagnons qui ne lui demandent ni passes décisives ni buts. Et visiblement, au moins l’un des deux apprécie particulièrement ses câlins !