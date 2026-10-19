Nuno Mendes forfait, Luis Enrique doit se casser la tête pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom pour le choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des Champions (mardi, 21h).

C’est un casse-tête dont Luis Enrique se serait bien passé. À l’approche d’un rendez-vous majeur face au FC Barcelone, le PSG doit composer sans Nuno Mendes, habituellement incontournable sur le côté gauche de la défense.

Lucas Digne, le choix de la logique

Le technicien espagnol du PSG va donc devoir revoir ses plans pour limiter l’influence des Barcelonais, et notamment celle de Lamine Yamal. Trois solutions se dégagent, avec des profils très différents.Sur le papier, Lucas Digne apparaît comme le remplaçant naturel de Nuno Mendes. Le défenseur français possède de l’expérience au plus haut niveau et connaît les exigences des grandes soirées européennes. Mais ses dernières prestations n’auraient pas totalement dissipé les doutes de son entraîneur. Depuis sa mise à l’écart contre Monaco, le latéral n’aurait pas suffisamment convaincu pour s’assurer une place dans le onze.

Un autre élément pourrait entrer en jeu : son duel avec Lamine Yamal. Les deux joueurs se sont déjà affrontés lors de la demi-finale de la Coupe du monde, un précédent qui pourrait alimenter les réflexions du staff parisien. Face à un ailier aussi imprévisible, Digne pourrait avoir besoin d’être régulièrement couvert par un partenaire. Une prise à deux permettrait de limiter les espaces laissés au jeune Barcelonais, même si elle obligerait Paris à ajuster son organisation défensive.

Lucas Hernandez, l’option la plus défensive

Autre possibilité pour Luis Enrique : titulariser Lucas Hernandez sur le côté gauche. Le défenseur français du PSG présente un profil différent de celui de Digne. Plus agressif dans les duels et capable de défendre avec beaucoup d’intensité, il pourrait représenter une réponse intéressante face aux accélérations de Lamine Yamal. Son expérience des grands rendez-vous constitue également un atout.

Mais Hernandez n’offre pas toutes les garanties. Sa régularité a parfois été remise en question et il reste difficile de savoir s’il peut enchaîner les prestations de haut niveau dans ce rôle. Il a certes disputé l’intégralité de la rencontre contre Strasbourg samedi, mais dans l’axe de la défense. Le faire basculer sur le côté gauche contre Barcelone représenterait donc un ajustement tactique supplémentaire.

Warren Zaïre-Emery, le pari inattendu

C’est peut-être la solution la plus surprenante, mais aussi celle qui pourrait séduire une partie des supporters parisiens. Selon L’Équipe, Luis Enrique pourrait décider de réintégrer João Neves dans son onze et de décaler Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche. Le jeune international français a déjà montré qu’il pouvait dépanner en défense, notamment sur le côté droit lorsque le PSG devait composer avec l’absence d’Achraf Hakimi.

Sa polyvalence, son volume de course et son activité pourraient lui permettre de répondre aux exigences d’un match aussi intense. Ce choix aurait néanmoins ses limites. Zaïre-Emery n’est pas un latéral gauche de métier et devrait s’adapter à des repères différents, notamment dans son placement et sa relation avec les défenseurs centraux. Face à Lamine Yamal, la moindre erreur de positionnement pourrait coûter cher. Ce qui est sûr, c’est qu’il est à date la solution plébiscitée par les supporters du PSG pour obtenir le possible futur Ballon d’Or.