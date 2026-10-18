PSG : malgré le forfait de Nuno Mendes, le Barça offre deux raisons de sourire à Paris !

Malgré le forfait attendu de Nuno Mendes, le PSG pourrait profiter de deux grosses absences au FC Barcelone.

Le PSG a de quoi retrouver le sourire avant son rendez-vous face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Alors que la blessure de Nuno Mendes représente un coup dur pour Luis Enrique, deux mauvaises nouvelles frappent désormais le club catalan : Jules Koundé et Eric Garcia sont annoncés forfaits pour la confrontation.

Le défenseur français Jules Koundé est gêné physiquement, tandis qu’Eric Garcia souffre de douleurs au quadriceps droit. Deux absences potentiellement importantes pour Hansi Flick, qui pourrait devoir revoir ses plans défensifs avant d’affronter les champions d’Europe parisiens.

Un avantage pour Luis Enrique ?

Pour le PSG, ces forfaits pourraient représenter une véritable opportunité. Privé de Nuno Mendes, Paris devra néanmoins trouver des solutions pour sécuriser son côté gauche, tout en cherchant à mettre sous pression une défense barcelonaise diminuée.

À l’approche de ce choc, le PSG pourrait bien avoir reçu un coup de pouce inattendu, malgré son propre coup dur concernant Nuno Mendes.