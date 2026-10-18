PSG : un énorme coup dur tombe avant le choc face au FC Barcelone !

Touché à une cuisse lors de la victoire contre Strasbourg, Nuno Mendes devrait manquer le choc de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, prévu mardi au Parc des Princes.

Le PSG retient son souffle à deux jours d’un rendez-vous européen majeur. Selon les informations du Parisien, publiées ce dimanche, Nuno Mendes devrait être forfait pour la réception du FC Barcelone en Ligue des champions. Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, qui pourrait devoir se passer de l’un de ses joueurs importants au pire moment.

Nuno Mendes victime d’une blessure musculaire

La soirée de samedi a laissé des traces pour le latéral portugais. Entré en jeu lors de la victoire parisienne face au RC Strasbourg (3-1), en Ligue 1, Nuno Mendes a ressenti une gêne à la cuisse et n’a pas terminé la rencontre. Le PSG avait d’abord affiché une certaine sérénité, évoquant une sortie par précaution.

Mais, d’après Le Parisien, des examens réalisés dimanche matin ont révélé une blessure musculaire qui compromet sérieusement sa présence contre le Barça.

Un casse-tête pour Luis Enrique avant le Barça

L’absence potentielle de Nuno Mendes représenterait un véritable coup dur pour le PSG. Capable d’apporter de la vitesse, de l’impact et des solutions offensives sur le côté gauche, l’international portugais occupe un rôle important dans le système parisien.

Face au FC Barcelone, mardi à 21 heures, au Parc des Princes, Luis Enrique devra donc envisager des solutions alternatives si son latéral est indisponible. Lucas Digne semble donc être l’option la plus naturelle pour faire face au très remuant Lamine Yamal.