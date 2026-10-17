PSG : Luis Enrique persiste et signe avant le Barça

Luis Enrique a bien procédé à une large rotation face à Strasbourg, à quelques jours des retrouvailles du PSG avec le FC Barcelone en Ligue des Champions. Les choix du technicien espagnol confirment les changements qui étaient attendus dans son onze de départ.

La rotation annoncée s’est confirmée

On vous en parlait plus tôt dans la journée : Luis Enrique préparait plusieurs surprises contre Strasbourg afin de gérer son effectif avant le rendez-vous européen face au Barça. Cette tendance s’est confirmée au moment de découvrir la composition parisienne.

L’entraîneur du PSG n’a donc pas simplement envisagé de faire souffler plusieurs de ses cadres. Il est allé au bout de son idée en modifiant réellement son équipe pour cette rencontre de championnat. Une manière de répartir les efforts et de maintenir l’ensemble du groupe concerné durant une période chargée.

Luis Enrique ne dévie pas de sa ligne

Comme le souligne Foot Mercato, le technicien parisien « persiste et signe » dans sa gestion. Malgré les échanges récents avec Enzo Maresca autour du turnover en championnat, l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’a pas changé ses habitudes.

Luis Enrique persiste et signe. Face à Strasbourg, l’Espagnol fait encore tourner son effectif à l’approche du choc contre le Barça en Ligue des Champions. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2111469277727379732

Cette composition ressemble ainsi à une nouvelle affirmation de sa méthode. Luis Enrique refuse de figer une hiérarchie ou de réserver ses rotations aux seules rencontres jugées secondaires. Il continue de raisonner à l’échelle de la saison, avec la volonté de conserver des joueurs frais tout en donnant du rythme à ceux qui sont moins régulièrement utilisés.

Le Barça déjà dans les têtes

Le calendrier donne forcément du poids à ces changements. Le PSG doit rapidement basculer vers son choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, une affiche particulière pour Luis Enrique. Le coach espagnol connaît parfaitement la maison blaugrana et mesure l’exigence d’un tel rendez-vous.

Faire tourner face à Strasbourg permet donc de protéger certains organismes, mais également de maintenir une concurrence permanente. Les joueurs alignés doivent profiter de l’occasion pour marquer des points, tandis que les cadres préservés peuvent aborder la prochaine échéance avec davantage de fraîcheur.

Un choix assumé jusqu’au bout

Le résultat et le contenu de la prestation permettront de juger cette nouvelle rotation. Mais sur le fond, le message envoyé par Luis Enrique est déjà limpide : son PSG ne renoncera pas à ses principes de gestion en fonction des remarques extérieures.

L’Espagnol assume ses décisions et garde le cap fixé. À l’approche du Barça, la composition choisie contre Strasbourg confirme que la priorité est aussi de préparer au mieux les grands rendez-vous européens sans abandonner la dynamique collective.