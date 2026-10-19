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ASSE : Stassin se relance, plusieurs joueurs prêtés inquiètent déjà

Par Wladimir DELCROS - 19 Oct 2026, 07:35
ASSE : Stassin se relance, plusieurs joueurs prêtés inquiètent déjà

Les neuf joueurs prêtés par l’ASSE ont connu des fortunes diverses le week-end dernier. Si Lucas Stassin s’est montré décisif pour son retour avec Séville, Pierre Ekwah et Ebenezer Annan restent dans une situation délicate.

Stassin décisif pour son retour face au Real Madrid

Éloigné des terrains sur blessure, Lucas Stassin a retrouvé la compétition à l’occasion du match entre Séville et le Real Madrid. Entré à la 56e minute, l’attaquant belge prêté par l’ASSE a participé à la réduction du score de Manu Bueno en lui délivrant une passe décisive, même si celle-ci semblait peu volontaire. Séville s’est finalement lourdement incliné (4-1).

Aïmen Moueffek a également bénéficié de temps de jeu avec Cadix. Une nouvelle fois titularisé, le milieu de terrain a été remplacé avant l’heure de jeu lors de la défaite de son équipe contre Grenade (2-0). Igor Miladinovic a joué avec le Partizan Belgrade, tout comme le jeune Strahinja Stojkovic durant ce week-end contrasté.

Ekwah et Annan restent sur le banc

La situation est moins favorable pour Pierre Ekwah. Le milieu de terrain n’est pas entré en jeu lors de la victoire de l’AJ Auxerre sur la pelouse du Havre (1-3). Son faible temps de jeu depuis plusieurs semaines l’empêche d’accumuler du rythme, alors que son avenir reste encore lié à la situation de l’ASSE.

Ebenezer Annan connaît une trajectoire comparable au Rapid Bucarest. Utilisé au début de son prêt, le latéral gauche ghanéen semble désormais devancé par Latif Ouedraogo dans la hiérarchie. Il est resté sur le banc lors du succès contre le Corvinul Hunedoara (2-0), comme le rapporte Peuple Vert.

Les jeunes Stéphanois doivent regagner leur place

Prêtés pour poursuivre leur développement, Axel Dodote et Luan Gadegbeku n’ont pas débuté avec Pau lors de la victoire obtenue à Guingamp (1-2). Tous deux ont reculé dans la hiérarchie. Gadegbeku a tout de même disputé la dernière demi-heure après son entrée à la 65e minute.

Jebryl Sahraoui a, lui aussi, commencé sur le banc avec Aubagne Air-Bel contre Le Puy Foot. Lancé dès la pause, le jeune Stéphanois n’a pas pu éviter la défaite de son équipe (0-1). Entre le retour encourageant de Stassin et le manque de rythme de plusieurs éléments, le bilan des neuf joueurs envoyés loin du Forez reste donc mitigé.

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