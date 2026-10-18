Prometteur pour sa première titularisation à l’ASSE, Mamour Ndiaye (20 ans) s’est distingué après la victoire des Verts à Bauer contre le Red Star.

Mamour Ndiaye n’a pas manqué ses débuts dans la peau d’un titulaire avec l’ASSE. À seulement 20 ans, le gardien sénégalais devait relever un défi important en prenant place dans les buts stéphanois au stade Bauer. Dans une rencontre loin d’être évidente, le jeune portier a affiché une assurance particulièrement encourageante.

Un baptême du feu réussi pour Ndiaye à l’ASSE

Solide sur les ballons aériens, calme dans ses prises de balle et autoritaire dans sa surface, Ndiaye a contribué à la solidité défensive des Verts. Il a notamment rassuré ses partenaires grâce à sa présence dans les airs et à sa sérénité dans les moments importants. À la clé, un premier clean sheet sous le maillot stéphanois et une prestation qui pourrait compter pour la suite de sa saison. L’absence de Gautier Larsonneur, indisponible pour plusieurs semaines, a rebattu les cartes dans la hiérarchie des gardiens de l’ASSE.

Dans ce contexte, Mamour Ndiaye a l’occasion de montrer ce qu’il vaut réellement au niveau professionnel. Et sa première titularisation apporte déjà des éléments encourageants au staff stéphanois. Le jeune Sénégalais n’a pas semblé paralysé par l’enjeu.

Au contraire, son calme et son autorité ont permis à la défense de jouer avec davantage de confiance. Évidemment, une seule rencontre ne suffit pas pour tirer des conclusions définitives. Mais cette prestation constitue un premier signal positif pour un gardien qui pourrait être amené à enchaîner les titularisations pendant l’absence de Larsonneur.

Un geste apprécié après le match

Ndiaye ne s’est pas fait remarquer uniquement pour sa prestation sur le terrain. Après la victoire stéphanoise au stade Bauer, le gardien a pris le temps d’offrir son maillot à un supporter des Verts présent dans les tribunes.

Un geste simple, mais appréciéau point qu’il a même été relayé par le compte officiel de la Ligue 2 sur X ! Dans un football où les performances sont scrutées, cette attention envers un supporter témoigne aussi de la proximité que peut créer un joueur avec son public. Pour Ndiaye, cette première titularisation restera donc marquée par un résultat positif, une prestation rassurante et un beau souvenir partagé avec un fidèle de l’ASSE.

Le plus difficile commence désormais pour le jeune gardien : confirmer. Avec Larsonneur absent pour plusieurs semaines, Ndiaye pourrait bénéficier d’un temps de jeu précieux pour poursuivre sa progression et gagner en expérience. Ses débuts sont encourageants, mais la régularité sera essentielle pour convaincre durablement. L’ASSE tient peut-être une solution intéressante pour assurer l’intérim. À Mamour Ndiaye de poursuivre sur cette belle lancée dès samedi prochain avec la réception du FC Nantes.