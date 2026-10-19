Avant le choc de samedi contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard (20h), Grégory Poirier a signé son premier accroc sur le banc du FC Nantes.

Le FC Nantes espérait profiter de la réception de Dunkerque pour confirmer les progrès entrevus ces dernières semaines. Mais les Canaris ont finalement concédé une nouvelle défaite à domicile, la cinquième de leur saison en Ligue 2.

Poirier confronté à son premier véritable échec au FC Nantes

Malgré deux buts inscrits et l’ouverture du score, les hommes de Grégory Poirier se sont inclinés 3-2 face aux Nordistes. Une contre-performance qui relance les interrogations autour de l’équipe et de la capacité du nouvel entraîneur à trouver rapidement une formule stable. Dans son article intitulé « Dunkerque ou le premier vrai couac de l’ère Poirier », Christophe Penoignon estime que cette défaite révèle les limites du FC Nantes version Poirier. « La défaite (3-2) contre Dunkerque a révélé des manques dans ce FC Nantes version Grégory Poirier, qui était pourtant sur une pente ascendante. Le coach rochelais connaît son premier véritable échec depuis son arrivée sur le banc des Canaris », analyse le journaliste d’Ouest-France.

Le revers est d’autant plus frustrant que le FC Nantes sortait d’une période de travail de trois semaines sans match de championnat. Cette coupure devait permettre au staff de progresser dans la mise en place de ses principes et de mieux identifier les joueurs capables de porter le projet. Mais face à Dunkerque, les Canaris ont encore montré trop de fragilités, notamment sur le plan défensif. Le scénario de la rencontre a également rappelé que les progrès aperçus précédemment restent à confirmer.

« Où sont les joueurs indéboulonnables ? »

Au-delà du résultat, Penoignon s’interroge surtout sur la hiérarchie au sein du groupe nantais : « Où sont les joueurs indéboulonnables de cette équipe ? Après une trêve internationale longue de trois semaines qui aurait dû permettre à Grégory Poirier d’identifier ses hommes forts, le flou demeure. » Une remarque qui vise directement la capacité de l’entraîneur à dégager un onze de référence. Depuis son arrivée, Poirier doit composer avec un effectif en reconstruction et des résultats irréguliers. Mais l’absence de hiérarchie clairement établie peut aussi compliquer l’installation d’automatismes, notamment dans une équipe qui cherche encore de la stabilité.

Pour le journaliste, deux joueurs du FC Nantes semblent toutefois apporter davantage de garanties : Hachem et Younoussa. « Sur la globalité de leur performance, Hachem et Younoussa sont ceux qui apportent le plus de garanties. Pour le reste, toujours trop peu de certitudes », analyse-t-il sans fard. Le calendrier n’offre désormais aucun répit aux Canaris. Leur prochain rendez-vous les conduira à Saint-Étienne, ce samedi 24 octobre, pour un déplacement qui s’annonce particulièrement important pour la suite de la saison. Ce match devant un leader en pleine confiance sera l’occasion de montrer que la défaite contre Dunkerque n’était qu’un accident et que le travail effectué pendant la trêve n’a pas été vain.