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FRANCE

FC Nantes : les Canaris moqués après Dunkerque, le Stade Rennais dans la boucle

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 22:00

Après la défaite du FC Nantes contre Dunkerque (2-3), M’Baye Niang a publié une story Instagram avec un clin d’œil à son passé au Stade Rennais

Le FC Nantes a vécu une nouvelle désillusion à la Beaujoire. Battus 3-2 par l’USL Dunkerque lors de la 9e journée de Ligue 2, les Canaris ont vu leur adversaire renverser la rencontre après avoir pourtant ouvert le score. Dans la foulée de ce succès nordiste, une publication de M’Baye Niang sur Instagram a retenu l’attention.

L’attaquant dunkerquois, entré en fin de match, a partagé une story accompagnée d’un cœur rouge et noir. Un choix de couleurs qui fait immédiatement écho au Stade Rennais, ennemi juré du FCN où le Sénégalais a évolué entre 2018 et 2021.

Le Stade Rennais en toile de fond

Avant de rejoindre Dunkerque, M’Baye Niang a notamment porté les couleurs du Stade Rennais, avec lequel il a remporté la Coupe de France en 2019.

Sur le terrain, Dunkerque a surtout frappé fort à Nantes. Après l’ouverture du score de Kelvin Amian, Egor Prutsev a égalisé, avant que Gaëtan Robail ne donne l’avantage aux visiteurs puis ne creuse l’écart après la pause. Le but tardif de Ryad Hachem n’a pas suffi au FC Nantes pour éviter la défaite.

Pour le FC Nantes, cette défaite à domicile laisse un goût amer. Pour M’Baye Niang, cette story aux couleurs du Stade Rennais, rival historique des Canaris, ajoute une touche de piquant à la victoire de Dunkerque à la Beaujoire.

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