Pour la première fois depuis la signature du protocole de vente du FC Nantes, le calendrier commence à glisser doucement.

Le FC Nantes n’a toujours pas changé de mains. Le 29 septembre, la famille Kita et Phénix Sports Invest, le groupe emmené par Paulo Tavares, ont signé un protocole d’accord ouvrant la voie à une vente du club. Mais cette signature ne constitue pas encore une cession définitive : plusieurs étapes restent indispensables avant que le repreneur puisse prendre le contrôle des Canaris. Et la première difficulté vient d’apparaître.

Croyez-vous encore à l’arrivée d’un repreneur local au FCN ? — But! FC Nantes (@ButNantes) October 19, 2026

Le dossier n’a pas été transmis dans les délais

Le camp de Paulo Tavares visait le 14 octobre pour remettre à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de son projet. Mais, au lendemain de cette échéance, aucune remise complète du dossier n’avait été confirmée. Selon Football365, ce retard commence à remettre en question le calendrier initial, qui envisageait un passage de témoin entre novembre et décembre.

Pour autant, il serait prématuré d’y voir un échec du rachat. Le processus reste ouvert, mais la suite dépend désormais de la capacité des investisseurs à réunir les garanties et les justificatifs exigés par le gendarme financier. Le principal obstacle est d’ordre financier. D’après L’Équipe, la DNCG réclame notamment une garantie de 25 millions d’euros bloqués sur un compte bancaire avant même de recevoir les candidats à la reprise. Cette somme correspondrait au déficit structurel du FC Nantes sur les trois dernières saisons. Mais cette garantie n’est qu’une partie du dossier.

Les repreneurs doivent également fournir des justificatifs sur l’origine des fonds, détailler la composition de leur actionnariat, présenter un rapport indépendant sur leur moralité et expliquer comment ils comptent financer le club pendant les trois prochaines années. Autrement dit, la DNCG ne se contentera pas d’une promesse d’investissement. Elle veut s’assurer que le projet de Paulo Tavares repose sur des garanties suffisamment solides pour assurer la stabilité financière des Canaris.

Une vente avant le mercato toujours possible ?

Ces exigences rendent le calendrier particulièrement serré. Pour espérer un changement de propriétaire avant la fin de l’année et donc le mercato hivernal, Phénix Sports Invest doit d’abord finaliser son dossier, le transmettre intégralement, obtenir une date d’audition puis convaincre la DNCG de la solidité de son projet au FC Nantes.

Les dernières conditions de la transaction devront ensuite être remplies. Chaque étape peut donc repousser l’échéance. Et tant que la DNCG n’a pas pu examiner le dossier complet, aucune date de validation ne peut être considérée comme acquise. Le premier retard ne signifie pas que Waldemar Kita a renoncé à vendre. Il montre toutefois que l’opération est plus complexe que ne le laissait penser le calendrier annoncé ces dernières semaines.

En attendant, la situation est inchangée : Waldemar Kita reste aux commandes du club. Le protocole signé avec Phénix Sports Invest ouvre la voie à une vente, mais il ne transfère pas la propriété du FC Nantes. La validation du dossier par la DNCG constitue donc une étape décisive pour la suite de l’opération. Pour les supporters, qui espèrent depuis longtemps un changement de propriétaire, cette nouvelle incertitude risque de prolonger l’attente.