Encore loin d’avoir racheté le FC Nantes, Paulo Tavares aurait avancé ses pions pour faire signer sa première recrue.

Le FC Nantes prépare-t-il déjà son prochain mercato ? Malgré les incertitudes qui entourent encore le projet de rachat porté par Paulo Tavares, les premières pistes commencent à circuler.

Bronn, une occasion à saisir pour le FC Nantes

Selon Africafoot, le FC Nantes s’intéresserait à Dylan Bronn, défenseur central expérimenté qui traverse une période compliquée en Suisse. Les discussions autour d’un éventuel départ en janvier seraient déjà évoquées, mais aucun accord n’a été annoncé.

À 31 ans, Dylan Bronn se retrouve dans une situation délicate au Servette FC. Le défenseur tunisien n’a pas été inscrit pour le championnat suisse cette saison et évolue désormais avec les U21 du club genevois afin de conserver du rythme.

Cette mise à l’écart pourrait faciliter un départ lors du mercato hivernal. Pour le FC Nantes, l’occasion serait intéressante : récupérer un défenseur expérimenté, désireux de retrouver du temps de jeu, afin de renforcer un secteur défensif qui pourrait avoir besoin de solutions supplémentaires pour la deuxième partie de saison.

Un visage bien connu en France

Le profil de Bronn présente un avantage : il connaît déjà le championnat français. Passé par Niort, son club formateur, puis par le FC Metz en Ligue 1, l’international tunisien possède une expérience du football hexagonal et du haut niveau européen. Son parcours pourrait lui permettre de s’adapter plus rapidement qu’un joueur découvrant la France. Son expérience internationale constitue également un atout pour une équipe nantaise en quête de stabilité. Mais son éventuelle arrivée dépendra du projet sportif proposé et des conditions négociées pour son départ de Suisse.

Le FC Nantes ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. Toujours d’après Africafoot, les représentants de Bronn auraient déjà reçu des contacts de La Gantoise, en Belgique, ainsi que d’un club grec dont l’identité n’a pas été révélée. La concurrence pourrait donc s’intensifier dans les prochaines semaines. Nantes suivrait la situation du défenseur, mais rien ne permet encore d’affirmer que le club est en pole position ou qu’une offre a été transmise.

Cette piste mercato intervient alors que le rachat du FC Nantes par Paulo Tavares reste soumis à plusieurs étapes. L’arrivée éventuelle de nouveaux investisseurs pourrait modifier les moyens disponibles pour renforcer l’effectif, mais il serait prématuré d’attribuer directement ce dossier au futur propriétaire tant que la vente n’est pas finalisée. Pour l’heure, Bronn reste donc une piste à suivre.