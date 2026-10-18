Devant les doutes grandissants générés par le projet de reprise de Paulo Tavares, un plan B commence à être envisagé autour du FC Nantes.

Le FC Nantes n’a toujours pas tourné la page Waldemar Kita. Un protocole de vente a bien été signé entre la famille Kita et le groupe emmené par Paulo Tavares, mais le changement de propriétaire n’est pas encore effectif.

Un plan B à Tavares pour racheter le FC Nantes ?

Le dossier doit notamment satisfaire les exigences de la DNCG, qui réclame des garanties financières avant d’examiner le projet. Le calendrier initial a déjà pris du retard. Dans ce contexte, une question commence à émerger chez certains supporters : et si une autre solution était possible ?

Emmanuel Merceron, observateur bien connu de l’actualité nantaise, a ouvert le débat sur les réseaux sociaux : « Avec le projet incertain de Phenix ou l’incompétence crasse de Kita, est ce que repartir en N2 avec des actionnaires locaux n’est pas la solution reset pour le FC Nantes ? » Cette sortie traduit une défiance envers les deux scénarios actuellement au centre des discussions : la poursuite de l’ère Kita et le projet de reprise porté par Phenix. L’idée d’actionnaires locaux est présentée comme une piste alternative, mais rien n’indique à ce stade qu’un consortium nantais soit officiellement candidat au rachat. Il s’agit avant tout d’une hypothèse avancée dans le débat autour de l’avenir du club.

Le fidèle Ablinho a également exprimé son espoir de voir la médiatisation du dossier attirer d’autres investisseurs : « Pitié que le boucan médiatique sur Tavares ait attiré d’autres acheteurs potentiels, on n’en peut plus. » Ce message illustre l’impatience d’une partie des supporters, qui souhaite voir la famille Kita céder le club, mais qui reste méfiante face au projet de Phenix. Le CSE du FC Nantes a d’ailleurs rendu un avis défavorable au projet de reprise début octobre, exprimant des inquiétudes sur sa fiabilité et sur l’avenir des salariés. Cet avis est consultatif et ne constitue pas, à lui seul, un blocage de la vente.

Les supporters du FC Nantes veulent une autre issue

Pour l’instant, le principal obstacle reste financier : la DNCG demande notamment une garantie de 25 millions d’euros bloqués sur un compte, ainsi que des justificatifs sur l’origine des fonds et un plan de financement détaillé. Tant que ces exigences ne sont pas satisfaites et que l’instance n’a pas examiné le dossier, la vente ne peut pas être considérée comme acquise. Le protocole signé avec Phenix ne signifie donc pas que Paulo Tavares est déjà propriétaire des Canaris.

L’idée d’un repreneur local pourrait séduire les supporters attachés à l’identité du FC Nantes. Mais trouver des investisseurs capables de financer le rachat, d’assumer les pertes du club et de présenter un projet durable représenterait un défi majeur. À ce jour, aucun plan B porté par des actionnaires locaux n’a été officiellement annoncé. Le dossier reste donc dominé par les négociations entre la famille Kita et Phenix Sports Invest, tandis que les exigences de la DNCG entretiennent l’incertitude.