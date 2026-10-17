EXCLU – Robert Malm : « La vente du FC Nantes ? Ne pas tout changer, ni démolir »

En exclusivité pour La Gazette des Courses, Robert Malm, Monsieur Ligue 2 sur beIN SPORTS, a dressé un premier bilan. En s’attardant notamment sur la situation du FC Nantes, en plein processus de vente.

Robert, quel premier bilan faites-vous de cette saison de Ligue 2 ?

D’abord, on voit que Saint-Étienne répond présent. C’est une bonne chose pour les Verts mais aussi pour le championnat parce qu’il s’agit d’une locomotive. Ensuite, on constate que la plupart des favoris sont là, le Red Star confirmant notamment ses bonnes dispositions de la saison dernière en étant dauphin des Verts. Globalement, je trouve qu’on a une Ligue 2 plutôt cohérente et homogène cette saison. Il y a une dizaine d’équipes qui sont au rendez-vous. La plus grosse déception vient évidemment du FC Nantes.

Justement, que manque-t-il au FC Nantes pour lancer sa saison ?

Cette équipe manque à l’appel. Les Canaris ont ouvert leur compteur avec Grégory Poirier et on voit du mieux dans le jeu. Ils ne sont finalement pas si décrochés que cela au classement. On serait très content de les voir dans la première partie de tableau. Une remontada me semble possible mais il y a beaucoup de travail. Le coach le sait.

Le processus de vente du club peut-il rejaillir sur l’équilibre du vestiaire ?

Nantes possède des joueurs de qualité mais c’est un club où l’extra-sportif peut prendre le pas sur le reste, notamment au sujet de la vente du club. Mais ce n’est pas tout, avec des joueurs qui avaient peut-être aussi des velléités de départ cet qui sont finalement restés. Le coach connaît ce tableau et doit construire son groupe, en imposant ses méthodes de travail et son projet de jeu. Tous ces éléments font que la saison du FC Nantes a sans doute débuté après la trêve internationale. Quand tout sera mis en place, peut-être que les Canaris remonteront au classement et batailleront avec les équipes du Top 5. Cet objectif reste envisageable. Je dirais même que c’est une mission aussi excitante qu’inespérée.

« La vente d’un club doit se faire en douceur »

Le projet de Paulo Tavares vous semble-t-il crédible ?

Aujourd’hui, une vente du FCN concernera qui au juste ? Les joueurs et le staff sont sous contrat. Je ne le souhaite pas mais si une nouvelle équipe dirigeante arrive, peut-être aura-t-elle envie d’imposer des personnes de confiance au détriment de celles en place. C’est le danger inhérent à tout projet de changement. Selon moi, la vente d’un club doit se faire en douceur, pas tout changer ni démolir. Il ne faut surtout pas procéder de la sorte car c’est le meilleur moyen de faire exploser un club. Aujourd’hui, l’important reste d’avoir les résultats sportifs et ensuite penser au nouveau projet, s’il doit être acté. C’est le premier étage de la fusée. Les joueurs doivent se concentrer là-dessus. Le reste suivra.

Poirier, jeune coach, a-t-il la poigne suffisante pour s’imposer devant les dirigeants ?

Je le vois capable de se faire respecter même si je ne connais pas réellement la manière de fonctionner le président Kita en interne. On entend tout et n’importe quoi sur ce volet. Aujourd’hui, si Grégory a les résultats escomptés, tout se passera très bien. Je ne vois pas pourquoi la direction viendrait se mêler du sportif, sauf évidemment si la mayonnaise ne prend pas. De l’extérieur, ce n’est pas le cas. Poirier a toute la légitimité et la poigne nécessaires pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il a connu des clubs où tout n’a pas été facile, notamment à Martigues qu’il a fait monter en Ligue 2. Avec le Red Star, il affiche également un bilan plus que satisfaisant. Et à Nantes, il a un effectif de qualité. Je le vois bien y réussir.

Bastien Aubert