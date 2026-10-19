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Flashback, il y a un an : De la défense en lambeaux au mur imprenable : l’ASSE a changé de visage

Par Wladimir DELCROS - 19 Oct 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : De la défense en lambeaux au mur imprenable : l’ASSE a changé de visage

Il y a un an, les Verts s’effondraient à Geoffroy-Guichard face au Mans, exposant toutes leurs failles défensives devant un public médusé. Douze mois plus tard, la donne est radicalement différente : l’ASSE s’est offert une solidité retrouvée et surfe en tête de la Ligue 2, loin des angoisses d’hier.

Octobre 2025 : la défense des Verts touchait le fond à domicile

En octobre 2025, les supporters stéphanois avaient quitté Geoffroy-Guichard la tête basse après une nouvelle défaite à domicile, concédée face au promu manceau (2-3) devant plus de 33 000 spectateurs. Ce soir-là, la défense des Verts avait volé en éclats : Larsonneur encaissait trois buts, Maçon manquait de rythme, Ferreira passait au travers et Annan peinait à convaincre. Même les entrants comme Stojkovic ne parvenaient pas à inverser la tendance. L’impuissance collective sautait aux yeux, et le malaise s’étendait jusqu’aux choix du coach Horneland, alors critiqué pour ses tentatives sans lendemain. L’attaque, elle aussi, était à la peine, avec Stassin et Davitashvili en manque d’inspiration. Les notes individuelles traduisaient la morosité ambiante : rares étaient ceux à surnager, à l’image de Nade, isolé dans la tempête. Ce revers, le deuxième d’affilée à la maison, symbolisait l’incapacité chronique des Verts à se montrer solides et réguliers. Le club semblait alors englué dans une spirale de doutes, bien loin des ambitions de remontée immédiate.

Un an plus tard : la défense retrouve son autorité, l’ASSE regarde vers le haut

Flashforward : l’ASSE version 2026 ne vit plus les mêmes cauchemars. Après un nouveau succès à l’extérieur contre le Red Star (1-0), les hommes de Ian Cathro caracolent en tête de la Ligue 2, portés par une défense redevenue leur point fort. Le contraste est saisissant : alors que l’an passé, la défense était pointée comme le talon d’Achille, elle est aujourd’hui l’un des atouts majeurs du collectif. Même le forfait de Larsonneur, blessé pour plusieurs semaines, n’a pas déstabilisé l’édifice : Mamour Ndiaye, titularisé pour la première fois, a répondu présent et signé un clean sheet encourageant. Le Cardinal, capitaine et leader défensif, rassure malgré une alerte physique, tandis que la solidarité du groupe fait la différence dans les moments chauds. L’ASSE a bâti sa dynamique sur la maîtrise, la cohésion et une capacité nouvelle à verrouiller les matchs importants, comme face au Red Star, concurrent direct à la montée. La solidité défensive, hier si fragile, est aujourd’hui saluée comme le socle des ambitions retrouvées. Ce renversement de tendance illustre une vraie métamorphose : les Verts n’ont pas seulement corrigé leurs errements, ils ont appris à gagner autrement, à l’usure, avec une maturité qui rappelle les meilleures années. Il y a un an, la fragilité défensive plombait l’espoir ; aujourd’hui, elle est devenue la promesse du retour parmi l’élite.

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