La présence d’un nouveau visage sur le banc de l’ASSE samedi face au Red Star (1-0) a de quoi interpeller.

L’ASSE poursuit sa belle saison de Ligue 2 mais un autre dossier reste à régler en coulisses : celui de l’encadrement médical de l’équipe première.

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Caroline Perrin aperçue sur le banc de l’ASSE

Samedi soir, face au Red Star (1-0), un visage inhabituel était présent aux côtés des Verts. Alors que Claude Darget-Lacoste accompagne habituellement les professionnels lors de leurs rencontres, c’est Caroline Perrin qui était chargée de la prise en charge médicale du groupe à Bauer. Une évolution qui soulève des questions sur l’organisation actuelle du secteur médical stéphanois.Médecin du sport et spécialisée en médecine physique et de réadaptation, Caroline Perrin exerce à Saint-Étienne et connaît déjà l’environnement du club.

Selon Peuple Vert, sa présence n’est donc pas totalement inattendue. Avec Claude Darget-Lacoste, elle fait partie des médecins qui interviennent auprès du centre de formation et de ses jeunes joueurs. L’ASSE peut ainsi s’appuyer sur des profils déjà intégrés à son organisation pour assurer le suivi médical lors des rencontres. Cette présence à Bauer ne signifie toutefois pas qu’une nomination définitive auprès des professionnels a été annoncée.

La succession de Tarak Bouzaabia se prépare à l’ASSE

Ce changement intervient dans un contexte particulier pour l’encadrement médical de l’ASSE. Figure historique du club, Tarak Bouzaabia ne figure plus sur le banc de l’équipe première cette saison. Après de nombreuses années passées auprès des Verts, son départ à la retraite est désormais imminent. Son absence pose naturellement la question de son remplacement et de l’organisation à mettre en place pour assurer la continuité du suivi médical des joueurs. Dans l’immédiat, le club peut compter sur des professionnels déjà présents dans son environnement, notamment ceux qui travaillent avec l’Académie.

Caroline Perrin possède également un lien familial avec Loïc Perrin, ancien capitaine emblématique de l’ASSE et actuel directeur sportif. Il s’agit de sa soeur. Elle intervient par ailleurs auprès de l’Académie, comme le rappelle la présentation officielle du staff de formation du club. Ces attaches avec l’environnement stéphanois expliquent qu’elle soit déjà familière du fonctionnement de l’institution. Mais sa présence lors du match contre le Red Star ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’elle deviendra la nouvelle médecin attitrée de l’équipe professionnelle.

L’ASSE cherche toujours une solution durable

Le véritable enjeu se situe donc dans la durée. L’ASSE doit encore organiser la succession de Tarak Bouzaabia et trouver une solution pérenne pour accompagner son groupe professionnel tout au long de la saison. Le recours aux médecins de l’Académie permet actuellement d’assurer les besoins du groupe, notamment lors des déplacements en Ligue 2.

Reste à savoir si cette organisation provisoire sera maintenue ou si le club choisira de recruter un nouveau médecin spécifiquement chargé de l’équipe première. La présence de Caroline Perrin à Bauer aura au moins permis de mettre en lumière ce dossier encore ouvert. Pour l’heure, aucune nomination définitive n’a été annoncée.