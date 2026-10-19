Si l’effectif d’Ian Cathro semble déjà bien équilibré, un renfort surprise ne serait pas de trop cet hiver à l’ASSE.

L’ASSE pourrait devoir gérer un nouveau casse-tête dans les prochaines semaines. Sorti sur blessure lors de la victoire contre Rodez (2-0), Gautier Larsonneur a été déclaré forfait pour le déplacement au Red Star.

Larsonneur toujours dans le flou à l’ASSE

Touché au genou droit après un contact en fin de rencontre, le portier de l’ASSE attend encore des conclusions médicales plus précises. Le club a confirmé que plusieurs options de prise en charge étaient à l’étude, sans annoncer de durée définitive d’indisponibilité. L’inquiétude grandit autour du gardien de 29 ans. Selon certains échos, Larsonneur a même dû consulter un spécialiste dans le sud de la France afin d’obtenir un diagnostic plus précis.

Cette démarche intervient alors que plusieurs avis médicaux seraient sur la table. Cette situation a provoqué une réaction particulièrement virulente de Mohamed Toubache-Ter, qui estime que le club doit rapidement améliorer son accompagnement médical : « Ça serait bien que l’ASSE accélère dans sa recherche… un Docteur compétent, c’est si précieux ! Concernant Larsonneur, plusieurs avis (3) sont sur la table ! Une décision sera prise très rapidement même si ça table sur une indisponibilité estimée à 3 mois ! »

Un renfort très vite chez les Verts ?

Le message est clair : l’insider invite les dirigeants stéphanois à se pencher sur la compétence et l’organisation du secteur médical. L’ASSE pourrait-elle recruter un nouveau médecin ou renforcer son encadrement médical en janvier ? À ce stade, aucune arrivée de ce type n’est prévue. Le club doit avant tout obtenir un diagnostic fiable pour Larsonneur, puis déterminer la meilleure stratégie pour accompagner sa récupération.

Si le besoin d’un renforcement du staff médical était identifié, les dirigeants pourraient naturellement étudier différentes solutions. Mais rien ne permet encore d’affirmer qu’une recrue est ciblée pour cet hiver. L’ASSE dispose donc de plusieurs semaines pour évaluer ses besoins.